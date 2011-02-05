100 واحد مسکونی روستایی کمیته امداد اسفراین افتتاح می شود

علیرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان این مطلب اظهار داشت: این منازل در روستاهای بخش مرکزی و بام و صفی آباد به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه سرانه اعتباری هر یک از این واحد های مسکونی80 میلیون ریال است افزود: این واحدها مربوط به پارسال است که 75 میلیون ریال آن به صورت وام و پنج میلیون ریال نیز به صورت بلاعوض به مددجویان متقاضی پرداخت شده است.



وی با اعلام اینکه طی سال جاری 25 مورد تعمیر مسکن در شهرستان صورت گرفته است تصریح کرد: کمیته امداد برای تعمیر جزئی مسکن مددجویان سه میلیون و 500 هزار ریال و تعمیر کلی هفت میلیون و 500 هزار ریال تسهیلات اعطاء می کند.



مرادی در خصوص شرایط پرداخت تسهیلات تعمیر مسکن نیز گفت: این تسهیلات به خانواده های با جمعیت بالای سه نفر که دارای ساختمانهای نوساز نیازمند تعمیر پرداخت می شود و به خانه های گلنگی و قدیمی این هزینه ها اختصاص نمی یابد.



این مسئول با اشاره به اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) در بحث ساخت مسکن مددجویان نیز فعالیتهای زیادی انجام داده است اعلام کرد: ازسال 85 تاکنون 740 منزل مسکونی در قالب طرح بهسازی مسکن در شهرستان اسفراین احداث و به مددجویان تحویل داده شده است.



مرادی با اشاره به اینکه طی چهار سال گذشته تسهیلات پرداختی از 57 میلیون ریال به 100میلیون ریال افزایش یافته است خاطر نشان کرد: با افزایش سرانه اعتبارات ساخت مسکن احداث آنها سریعتر انجام شده و زودتر از موعد تحویل مددجویان می شود.



وی با بیان اینکه ناظران مسکن این نهاد در طول مدت ساخت منازل بر تمام امور ساخت و سازها نظارت دارند افزود: کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره) با مراجعه به منازل مددجویان و بررسی وضعیت مسکن آنان نسبت به شناسایی خانواده های نیازمند مسکن و معرفی جهت طی مراحل اداری اقدام می کنند.



رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اسفراین با بیان اینکه زیر بنای ساختمانها بر اساس تعداد عائله و نفرات خانوارها متغیر است گفت: سرانه اعتباری نیز بر همین اساس و کمک خیرین متغیر می باشد.