بسکتبال قم در حال باطل شدن است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، شاگردان آقا کوچکی در بازی اخیر خود با تلاش و کوشش فراوان مقتدرانه توانستند با 10 بازی، دو باخت و هشت برد با 18 امتیاز در جایگاه نخست جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور قرار گیرند، اما با این نتایج و پیشرفت خوب تیم بسکتبال راه وترابری قم اقدام مناسبی از سوی مسئولان در حمایت از این تیم تازه نفس و نوپا صورت نگرفته است.



انتظار برد از تیم بسکتبال نداشته باشید



تیم بسکتبال راه وترابری قم در مسابقات لیگ بر‌تر تا کنون پیشرفت و نتایج خوبی را کسب کرده است و درصورت عدم حمایت مسئولان نباید در آینده انتظار کسب نتایج خوب را نیز از این تیم داشت.



با وجود اینکه همه توجه‌ها به فوتبال است و سفرهای مانند آنتالیای ترکیه برای تیم صبای قم تدارک دیده می‌شود ولی نتایج متناسب آن مبلغ هزینه شده کسب نمی‌شود و به نوعی فقط بودجه ورزشی استان توسط فوتبال بلعیده می‌شود.



با این شرایط، مدیر عامل باشگاه تیم بسکتبال در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر در قم تأکید کرد که تا کنون یک ریال بودجه هم به باشگاه کمک نشده است.



نکته دیگر اینکه سالن مناسب و در شأن مردم قم برای میزبانی این مسابقات تدارک دیده نشده است و شاهد عدم حمایت مسئولان از ورزش قم هستیم.



سالن مسابقات بسکتبال در شأن مردم قم نیست



سالن نامناسب و غیر استاندارد بسکتبال شهید رضاییان ورزشگاه حیدریان سبب اعتراض تمام تیم‌های میزبان در قم شده است و متأسفانه در هر بازی شاهد کمبود فضا برای تماشاگران و خبرنگاران هستیم و بعضی از تماشاگران بدلیل کمبود فضای داخلی قادر به دیدن بازی نیستند و پشت درب ورزشگاه می‌مانند.



شیشه‌ای شکسته موتورخانه سالن بسکتبال که بیشتر از این محل بجای سالن رختکن تیم‌های میهمان استفاده می‌شود که به نوعی این کار سبب بی‌حرمتی به میهمان و میزبان می‌باشد.



سوراخ بودن سقف سالن و لغزنده شدن زمین بسکتبال و امکان آسیب بازیکنان بدلیل فاصله کم حلقه تا دیوار سالن از جمله ویژگی‌های سالن بسکتبال قم است.



سالن دوهزار نفری حیدریان به زودی آماده می شود



این جمله حدود 40 روز پیش توسط مدیر کل تربیت بدنی عباس جهانبین در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان شده است ولی متأسفانه امروز هنوز این جمله و قول عملی و اجرایی نشده است.



وی در ادامه بیان داشت: تربیت بدنی هیچ اعتباری تا کنون دریافت نکرده است و آماده سازی سالن بسکتبال دو هزار نفری شهید حیدریان 80 میلیون تومان هزینه نیاز دارد.



وی اظهار داشت: برای زمین چمن ورزشگاه حیدریان نیز یک میلیارد تومان برآورد هزینه شده است و همچنین تا آماده شدن سالن دو هزار نفری بسکتبال، بازی‌های لیگ بر‌تر که به میزبانی قم برگزار می‌شود به مکان دیگری انتقال خواهد یافت.



