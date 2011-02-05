برزگری دبیر کارگروه اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اعضای کارگروه ارتقای کیفی تولیدخودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی معرفی شدند ضمن اینکه این کارگروه با هدف ارتقای کیفیت تشکیل شده است.
در این زمینه با صدور حکمی از سوی وزیر صنایع و معادن، نظام الدین برزگری رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به عنوان دبیر و عضو کارگروه اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی منصوب شد.
همچنین در احکام جداگانه ای "سیدرضا فاطمی امین" معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری، "افشین روغنی" معاون امور صنایع و اقتصادی و "وجیه اله جعفری" معاون امور معادن و صنایع معدنی به عنوان اعضای کارگروه اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی منصوب شدند.
در متن احکام انتصابی آمده است: "مقتضی است با تشکیل جلسات منظم نسبت به برنامه ریزی در خصوص اجرای قانون یاد شده در واحدهای تولیدی کشور تا رسیدن به استانداردهای لازم اقدام نمایید."
برگزاری دوره آموزشی " آیین نامه جدید نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد"
دوره آموزشی " آیین نامه جدید نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد و سایر مقررات ذیربط" برگزار شد.
در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه جدید نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد اولین دوره آموزشی برای کارشناسان استاندارد(اشخاص حقیقی) تحت عنوان " آیین نامه جدید نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد و سایر مقررات ذیربط " برگزار شد.
این دوره در سالن آمفی تئاتر ستاد مرکزی سازمان استاندارد واقع در ساختمان ونک با حضور 86 نفر از کارشناسان دارای پروانه کارشناسی برگزار شد.
این دوره با سخنرانی معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد، مدیرکل امور استانها و دبیرخانه شورایعالی استاندارد، رییس هیئت مدیره جامعه کارشناسان استاندارد و مدیرکل دفتر امور آموزش و ترویج به عنوان رئیس دبیرخانه کمیسیون کارشناسان استاندارد برگزار شد.
در این دوره شرکت کنندگان با مفاد آیین نامه جدید نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد، سیاستهای سازمان در خصوص ماده 15 قانون سازمان استاندارد و همچنین مبانی حقوقی استاندارد در ایران آشنا شده و در هر بخش به سئوالات مطروحه پاسخ داده شد.
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