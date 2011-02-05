برزگری دبیر کارگروه اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اعضای کارگروه ارتقای کیفی تولیدخودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی معرفی شدند ضمن اینکه این کارگروه با هدف ارتقای کیفیت تشکیل شده است.

در این زمینه با صدور حکمی از سوی وزیر صنایع و معادن، نظام الدین برزگری رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به عنوان دبیر و عضو کارگروه اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی منصوب شد.

همچنین در احکام جداگانه ای "سیدرضا فاطمی امین" معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری، "افشین روغنی" معاون امور صنایع و اقتصادی و "وجیه اله جعفری" معاون امور معادن و صنایع معدنی به عنوان اعضای کارگروه اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی منصوب شدند.

در متن احکام انتصابی آمده است: "مقتضی است با تشکیل جلسات منظم نسبت به برنامه ریزی در خصوص اجرای قانون یاد شده در واحدهای تولیدی کشور تا رسیدن به استانداردهای لازم اقدام نمایید."