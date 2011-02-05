به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حالی عصر امروز شنبه در هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور برابر تیم شاهین بوشهر به میدان می رود که جواد کاظمیان در فهرست 18 نفره این تیم قرار ندارد.

طبق اخبار واصله دلیل قرار نگرفتن نام جواد کاظمیان در فهرست نفرات سپاهان برای دیدار با شاهین بوشهر، مشکلاتی عنوان شده که پس از دیدار با صبای قم بین وی و امیر قلعه نویی رخ داده، البته این مسئله توسط هیچکدام از مسئولان باشگاه تائید نشده است.

مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت:" خبر اخراج کاظمیان صحت ندارد و تنها نام وی با نظر کادر فنی در فهرست 18 نفره این تیم برای دیدار با شاهین بوشهر قرار نگرفته است."

سرپرست تیم فوتبال سپاهان در مورد دلیل این مسئله اظهار داشت:" من در این مدت برای حضور در کلاس مربیگری A فوتبال در تهران حضور داشتم و دیروز(جمعه) برای همراهی تیم در بازی با شاهین، به جمع نفرات اضافه شده‌ام."

مسعود تابش قائم مقام باشگاه سپاهان هم در پاسخ به تماس خبرنگار مهر با بیان اینکه در این مدت در تهران بوده و خبری در خصوص اخراج جواد کاظمیان نشنیده است، از اظهار نظر در این خصوص امتناع کرد.

در این بین مرتضی رمضانی مدیر رسانه‌ای باشگاه سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر اخراج جواد کاظمیان گفت:" کاظمیان به دلیل مشکلات شخصی که داشته و با هماهنگی کادرفنی، تا اواسط هفته آینده مرخصی گرفته و فعلا در تمرینات تیم شرکت نمی‌کند.

این اتفاق در حالی رخ داد که تیم فوتبال سپاهان اصفهان یکشنبه هفته آینده در شهرآورد این شهر باید برابر تیم ذوب آهن صدرنشین فعلی رقابت‌های لیگ برتر به میدان برود.