به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل محبت خواه ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: عملیات نوسازی هزار و 300 واحد مسکن واقع در بافت فرسوده از محل تسهیلات طرح مسکن مهر در آذربایجان غربی در دست اقدام بوده که همزمان با دهه فجر 500 واحد مسکونی در بافت فرسوده به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه از این تعداد واحد مسکونی نوسازی شده 446 واحد در شهرستان ارومیه قرار دارد، بیان داشت: در راستای اجرای عملیات نوسازی این تعداد واحد مسکونی بافت فرسوده در آذربایجان غربی 125 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده که سهم هر یک از واحدها از این تسهیلات 250 میلیون ریال است.

شناسایی 3000 هکتار بافت فرسوده شهری در آذربایجان غربی

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی از شناسایی بیش از سه هزار هکتاربافت فرسوده در مناطق مختلف شهری آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: مالکان این مناطق با استفاده از بسته های حمایتی دولت و بهره مندی از 50 درصد بخشودگی عوارض پروانه ساختمانی نسبت به نوسازی واحدهای مسکونی خود اقدام کنند.

محبت خواه در ادامه سخنان خود همچنین از تحویل سه هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان دهه فجر امسال در آذربایجان غربی خبر داد و خاطر نشان کرد: هم اکنون عملیات احداث 20 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای مختلف استان در دست اقدام بوده که از این تعداد سه هزار و 50 واحد در دهه فجر به متقاضیان واگذار می شود.

به گفته محبت خواه واحدهای مسکونی مهر آماده بهره برداری در شهرهای ارومیه، ماکو، میاندوآب، خوی، تکاب، نقده، اشنویه، سردشت و سلماس قرار داشته که بیشترین واحدهای آماده واگذاری به متقاضیان مربوط به شهرستان ماکو با 324 واحد است.

این مقام مسئول سهم هر یک از واحدهای مسکن مهر از تسهیلات بانکی را 200 میلیون ریال دانست و اظهار داشت: جهت احداث بیش از سه هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی 610 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.