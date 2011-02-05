به گزارش خبرنگار مهر در بندرخمیر، همزمان با پنجمین روز از دهه مبارکه فجر، مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی بندر پل در حاشیه محور ترانزیتی بندرعباس-خمیر با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال به دست استاندار هرمزگان افتتاح شد.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی هرمزگان ظهر شنبه در مراسم افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی بندر پل اظهار داشت: این جایگاه در قالب مجتمع خدماتی رفاهی با هدف توسعه خدمات مطلوب به مردم استان و رانندگان راه اندازی شده است.

حبیب نعیمی با اشاره به لزوم احداث مجتمع خدماتی رفاهی در محور ترانزیتی بندرعباس - بندر خمیر افزود: این جایگاه به دلیل نزدیکی به بندر شهید رجایی از نظر سوخت رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و با توجه به تردد زیاد محور ترانزیتی بندرعباس - بندر خمیر این مجتمع خدماتی رفاهی می تواند نقش بسزایی در رفاه رانندگان داشته باشد.

وی بیان داشت: جهت احداث جایگاه سوخت این مجتمع خدماتی رفاهی مبلغ 800 میلیون تومان هزینه شده و مجوز آن توسط پایانه ها صادر شده است.

وی گفت: این مجتمع صد و هفتمین جایگاه سوخت استان است که در قالب مجتمع خمات رفاهی ساخته و راه اندازی می شود.

نعیمی در ادامه در خصوص مشخصات فنی جایگاه سوخت ابراز داشت : چهار سکو هر کدام مجهز به دو دستگاه تلمبه 45 لیتری بنزین و سه دستگاه تلمبه نفت گازی 90 لیتری در این جایگاه نصب شده است.

وی تصریح کرد: این مجتمع در زمینی به مساحت سه هکتار احداث شده که 320 متر مربع زیر بنا دارد.