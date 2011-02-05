جوایز بنیاد ملی نخبگان برای مخترعین برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه امروز شنبه در نشست خبری ساماندهی اختراعات را یکی از برنامه های این معاونت نام برد و افزود: با توجه به رشد اختراعات در سالهای اخیر ساماندهی اختراعات یکی از ضروریات کشور بود که در این راستا برنامه هایی در معاونت علمی اجرایی شد.

وی با اشاره به رشد اختراعات در کشور اظهار داشت: تا سال 2004 تعداد اختراعات ثبت شده در سازمان مالکیت صنعتی که زیر نظر قوه قضاییه اداره می شد، 4 هزار و 600 اختراع بود و این تعداد در سالهای 2004 تا 2008 از مرز 20 هزار اختراع گذشت.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، این اختراعات را در راستای پاسخگویی به یکی از نیازهای کشور نام برد و خاطر نشان کرد: از این رو لازم است تا بسترهای لازم برای حمایت از اختراعات فراهم شود که این حمایت ها شامل فرایندی است که در راستای تبدیل ایده به فناوری باید اعمال شود.

وی برگزاری جشنواره شکوفایی و نوآوری را یکی از راهکارهای حمایت از اختراعات ذکر کرد و یاداور شد: سومین دوره این جشنواره از 18 تا 21 بهمن ماه در مصلی تهران برگزار خواهد شد برگزاری این جشنواره یکی از برنامه های ستاد دهه فجر در حوزه علم و فناوری است.

سلطانخواه با بیان اینکه سومین دوره این جشنواره در سه بخش برگزار می شود، ادامه داد: در این دوره بخشی به عرضه اختراعاتی می پردازد که در سازمان مالکیت صنعتی ثبت شده و متقاضی دریافت حمایتهای بنیاد ملی نخبگان هستند.

وی بخش دوم را بخش تجاری سازی دانست و توضیح داد: دراین بخش اختراعاتی شرکت خواهند کرد که از حمایتهای بنیاد برای ارتقای اختراعات خود برخوردار شده اند و در پی تجاری سازی طرحهای خود هستند. در این بخش نیز 350 اختراع در آستانه تجاری سازی حضور دارند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ویژگیهای بخش سوم، خاطرنشان کرد: در بخش سوم که مربوط به اختراعات تجاری سازی و وارد بازار شده می شود اختراعات برای جلب مشتری بیشتر در سومین دوره از جشنواره شکوفایی حضور می یابند.

وی بخش بین الملل را از دیگر بخشهای این جشنواره دانست و گفت: در این بخش 23 طرح از 10 کشور راه یافتند.

سلطانخواه به بیان تسهیلات بنیاد به برگزیدگان سومین دوره جشنواره شکوفایی و نوآوری پرداخت و اضافه کرد: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه این برگزیدگان علاوه بر اعتبارات پژوهانه می توانند از سایر تسهیلات این بنیاد برخوردار شوند، افزود: برگزیدگان می توانند از تسهیلات نظام وظیفه، مقرری تحصیلی، اعتبارات جایزه کاظمی آشتیانی، تسهیلات خرید مسکن، اعتبارات پسادکتری و حج عمره مفرده برخوردار شوند.

وی همچنین با تاکید بر کاربردی شدن دستاوردهای مخترعان در جشنواره های علمی، یاداور شد: سال گذشته با مدیریت و نظارت بنیاد ملی نخبگان 4/3 میلیارد تومان قرارداد برای مشارکت سرمایه گذاری به منظور تجاری سازی اختراعات پرداخت شد.

به گفته وی نمایشگاه جشنواره شکوفایی و نوآوری 18 بهمن ماه افتتاح می شود و افتتاح رسمی این جشنواره در روز سه شنبه 19 بهمن ماه با حضور رئیس جمهوری خواهد بود.