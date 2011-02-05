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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

هفته پانزدهم لیگ؛

شیرین فراز کرمانشاه به مصاف پیام شیراز می رود

شیرین فراز کرمانشاه به مصاف پیام شیراز می رود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: از هفته پانزدهم رقابتهای لیگ دسته اول آزادگان، تیم شیرین فراز کرمانشاه روز یکشنبه در استادیوم یخ زده و برفی آزادی کرمانشاه باید به مصاف پیام مخابرات شیراز برود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانتشاه، این دیدار پانزدهمین بازی تیمهای شیرین فراز و پیام در لیگ امسال است، تا پیش از این مسابقه شیرین فراز با 3 برد، 6 مساوی و 5 باخت و کسب 15 امتیاز در رده دهم لیگ است و امیدوار است با پیروزی بر پیام به ناکامی های اخیر خود خاتمه دهد.

پیام شیراز که وضعیت چندان خوبی در جدول ندارد 2 برد، 7 مساوی و 5 باخت را در کارنامه خود به ثبت رسانیده است و با 13 امتیاز در رده 13 جدول قرار گرفته است.

نبرد شیرین فراز و پیام از آن جهت نفس گیر و حساس است که شیرین فراز در صورت کسب پیروزی در این مسابقه می تواند از میانه های جدول کنده شود و راه صعود خود به مراحل بالاتر را هموار نماید.

این دیدار قرار است راس ساعت 14 روز یکشنبه 17 بهمن ماه در استادیوم آزای کرمانشاه برگزار شود.

کد مطلب 1246091

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