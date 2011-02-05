مهدی مسعودشاهی به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" در جدول نمایشهای جشنواره است و در همه سالنها روی پرده میرود این فیلم در بخش "نوعی نگاه" پذیرفته شده که مردم و نمایندگان رسانهها در ایام جشنواره میتوانند این آثار را ببینند و مشکلی برای نمایش آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: اما نمایش در جشنواره به معنای حل شدن مشکلات این فیلم نیست و سرنوشت اکران عمومی آن را جشنواره فیلم فجر تعیین نمیکند. امیدوارم اداره نظارت و ارزشیابی بتواند مشکل این فیلم را برای اکران عمومی حل کند.
علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی در گفتگویی کوتاه به خبرنگار مهر گفت: "اسب حیوان نجیبی است" مشکل ممیزی ندارد و مسئله آن با یکی از نهادها است و هنوز این موضوع حل نشده است.
در فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، باران کوثری، رضا عطاران و... بازی کردهاند.
