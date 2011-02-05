  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

مسعودشاهی در گفتگو با مهر:

"اسب حیوان نجیبی است" در سینماهای جشنواره اکران می‌شود

"اسب حیوان نجیبی است" در سینماهای جشنواره اکران می‌شود

دبیر بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از نمایش فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی در سینماهای جشنواره خبر داد.

مهدی مسعودشاهی به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" در جدول نمایش‌های جشنواره است و در همه سالن‌ها روی پرده می‌رود این فیلم در بخش "نوعی نگاه" پذیرفته شده که مردم و نمایندگان رسانه‌ها در ایام جشنواره می‌توانند این آثار را ببینند و مشکلی برای نمایش آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: اما نمایش در جشنواره به معنای حل شدن مشکلات این فیلم نیست و سرنوشت اکران عمومی آن را جشنواره فیلم فجر تعیین نمی‌کند. امیدوارم اداره نظارت و ارزشیابی بتواند مشکل این فیلم را برای اکران عمومی حل کند.

علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی در گفتگویی کوتاه به خبرنگار مهر گفت: "اسب حیوان نجیبی است" مشکل ممیزی ندارد و مسئله آن با یکی از نهادها است و هنوز این موضوع حل نشده است.

در فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، باران کوثری، رضا عطاران و... بازی کرده‌اند.

کد مطلب 1246092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها