مدارس غیر انتفاعی برای کاهش چادرخوابی در ایام نوروز موثر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محسن رنجبر ظهر شنبه در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان آموزش و پروش استان اصفهان برگزار شد افزود: استفاده از ظرفیت مدارس غیر انتفاعی برای اسکان مسافرین نوروزی راهی موثر برای کاهش میزان چادر خوابی در ستادهای موقت اسکان نوروزی است.

وی افزود: سیاست شهرداری علاوه بر رویکرد سفری ارزان، استفاده از تمام پتانسیلهای موجود و محل های ایمن و دارای حفاظ و حصار با امنیت بالا و حداقل چادر خوابی در ستاد های موقت اسکان نوروزی است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان با هماهنگی مجمع امور صنفی، اتحادیه هتل داران و مهمانپذیرها و همچنین اتحادیه مشاورین املاک در جهت راحتی مسافران برنامه ریزی می کند، تصریح کرد: اولویت اول این ستاد اسکان مسافران در هتلها، مهمانپذیرها و منازل استیجاری مورد تایید است.

رنجبر اظهار داشت: شهرداری با هماهنگی نیروی انتظامی شهرستان اصفهان و اداره نظارت بر اماکن عمومی به طور جدی با افراد کلید به دست که به صورت غیر قانونی اقدام به اجاره منازل به مسافرین می کنند برخورد و از فعالیت آنها جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: اتحادیه مشاورین املاک لیست محلهایی که اقدام به مشاوره و ارائه املاک استیجاری به صورت قانونی در ایام نوروز می کنند را به ستاد تسهیلات سفر نوروزی و اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی اعلام و سپس در سطح شهر اطلاع رسانی می کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه بنرهای اطلاع رسانی تحت عنوان محل پذیرش اسکان موقت مسافرین از 25 اسفند ماه اعلام می شود، گفت: اتحادیه هتلداران و مهمانپذیران نیز ضمن این که 20 درصد از ظرفیت خودشان را در اختیار کمیته اسکان ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان قرار می دهند به منظورافزایش استقبال مسافرین از هتلها و مهمانپذیرها تخفیف ویژه ارائه می دهند.

رنجبر اضافه کرد: اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی نیز در محلهای هر ستاد مستقر و به مسائل امنیتی و اخلاقی در محل نظارت خواهند داشت.

سید مجید عاملیان رئیس سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در حاشیه این جلسه بیان داشت: با توجه به اینکه این سازمان در سال گذشته 9 هزار کلاس درس در اختیار مسافران نوروزی قرار داده، امسال نیز انتظار می‌رود بتوانیم با تعامل و همکاری بین شهرداری اصفهان و این سازمان خدمت رسانی مطلوبی را به مسافران ارائه دهیم.