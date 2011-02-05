به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله محمدی ضمن بیان این مطلب درخصوص اظهارات برخی از مربیان درباره همکاری نکردن با تیم امید و در اختیار قرار ندادن بازیکنان شان گفت: همه باشگاهها موظفند بازیکنان شان را در اختیار تیم امید قرار دهند و اگر این اتفاق نیفتد اجازه نمی دهیم این قبیل بازیکنان برای باشگاه شان در لیگ برتر بازی کنند و در این زمینه برای هیچ تیمی تفاوت قائل نخواهیم شد.

عزیزمحمدی ادامه داد: بازیکنان دعوت شده به تیم امید موظفند در اردوها و دیدارهای تدارکاتی و رسمی تیم امید حضوربایند و درغیر این صورت بازیکنان دعوت شده غایب محسوب می شوند و برای محرومیت در بازیهای لیگ برتر به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد.

