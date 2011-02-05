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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

عزیز محمدی:

بازیکنان غایب تیم امید از لیگ محروم می‌شوند/ مشکل ورزشگاه آزادی حل شد

بازیکنان غایب تیم امید از لیگ محروم می‌شوند/ مشکل ورزشگاه آزادی حل شد

رئیس سازمان لیگ برتر گفت: باشگاه‌هایی که با تیم امید همکاری نکنند و بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار ندهند بازیکنان شان از حضور در لیگ محروم خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله محمدی ضمن بیان این مطلب درخصوص اظهارات برخی از مربیان درباره همکاری نکردن با تیم امید و در اختیار قرار ندادن بازیکنان شان گفت: همه باشگاهها موظفند بازیکنان شان را در اختیار تیم امید قرار دهند و اگر این اتفاق نیفتد اجازه نمی دهیم این قبیل بازیکنان برای باشگاه شان در لیگ برتر بازی کنند و در این زمینه برای هیچ تیمی تفاوت قائل نخواهیم شد.

عزیزمحمدی ادامه داد: بازیکنان دعوت شده به تیم امید موظفند در اردوها و دیدارهای تدارکاتی و رسمی تیم امید حضوربایند و درغیر این صورت بازیکنان دعوت شده غایب محسوب می شوند و برای محرومیت در بازیهای لیگ برتر به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد.
 
وی درپایان درباره وضعیت ورزشگاه آزادی گفت: متاسفانه هفته گذشته سانحه ای در بخش تاسیسات این ورزشگاه اتفاق افتاد، ولی خوشبختانه این مشکل رفع شده و این ورزشگاه می تواند میزبان رقابتهای لیگ برتر باشد.
کد مطلب 1246096

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