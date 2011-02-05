۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۸

کاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون دوومیدانی شد

طی حکمی از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی محمدرضا کاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون دوومیدانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمی آشتیانی که خود برای ریاست فدراسیون دوومیدانی ثبت نام کرده است، تا زمان برگزاری انتخابات فدراسیون دوومیدانی مسئولیت سرپرستی و برگزاری این مجمع را برعهده خواهد داشت.

کاظمی آشتیانی پیش از این به عنوان مسئول کمیته دوهای سرعت، عضو کمیته فنی، مسئول کمیته پزشکی و ضد دوپینگ با فدراسیون دوومیدانی ، به عنوان بازرس با فدراسیون پزشکی ورزشی همکاری کرده است. وی همچنین به عنوان پزشک، ریاست بیمارستان نفت تهران و مسئولیت کمیته دوهای شرکت ملی نفت ایران و تیم دوومیدانی این شرکت در رقابت‌های باشگاهی کشور  و ریاست هیئت دوومیدانی استان مرکزی را هم برعهده داشته است.

آشتیانی که خود از قهرمانان دوهای کشور بوده، هم اکنون عضو کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی ایران و عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون دوومیدانی آسیاست.

سید مصطفی کریمی رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران بعد از گذشت 9 ماه از پایان زمان ریاست چهارساله اش در این فدراسیون دو هفته پیش با برگزاری نشستی با حضور خبرنگاران و اعضا فدراسیون رسما از مسئولیت خود کناره گیری کرد.

13 نفر برای حضور در انتخابات فدراسیون دوومیدانی کشورمان ثبت نام کرده اند. عیدی علیجانی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی ، آشتیانی عضو کمیته فنی و سرپرست فعلی فدراسیون به همراه حسین جلالی رئیس پیشین این فدراسیون از مطرح ترین کاندیداهای این رشته هستند.

