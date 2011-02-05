کمک 32 میلیارد ریالی حامیان به ایتام تحت حمایت کمیته امداد البرز

رضا لشینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در این خصوص اظهار داشت: این رقم پرداختی حامیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 45 درصد افزایش داشته که این امر بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان البرز هفت هزار یتیم شناسایی شده که 24 هزار نفر حامی حمایت از آنان را به عهده گرفته اند.

لشینی گفت: این در حالی است که در بعضی موارد به دلیل نیازهای بیشتر ایتام، چندین نفر حامی حمایت از یک یتیم را عهده دار می شوند.

اعزام 460مددجوی تحت پوشش کمیته امداد استان به مشهد مقدس

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد استان البرز نیز گفت: تعداد 460 مددجوی تحت پوشش کمیته امداد استان البرز که تا کنون به زیارت امام رضا (ع) مشرف نشده اند، به این سفر معنوی اعزام می شوند.

قربانعلی مصطفایی با اعلام این این خبر اظهار داشت: در سی و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد 460 نفر از محرومین خانواده های تحت پوشش شامل 120 برادر و 340 خواهر به این شهر مقدس اعزام می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: مددجویان امداد در قالب دو اردوی زیارتی شش روزه در بهمن ماه سال جاری به این سفر مقدس مشرف می شوند.

آمادگی کمیته امداد البرز برای دریافت نذورات و مبرات

وی ضمن دعوت از خیرین و عاشقان امام رضا (ع) جهت مشارکت در این امر روحانی که به حج فقرا مشهور است، از آمادگی دفاتر کمیته امداد سراسر استان البرز برای دریافت نذورات و مبرات هموطنان برای اعزام مددجویان به این برنامه فرهنگی مذهبی خبر داد.



مصطفایی افزود: زیارت اماکن مذهبی، اجرای برنامه های فرهنگی متناسب با سفر و گشتهای نیم روزی از برنامه های اردوی زیارتی مددجویان در مشهد الرضا (ع) است.