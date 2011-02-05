افزایش 5/2 برابری وام اشتغال/ ایجاد 150 هزار فرصت شغلی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امید با بیان اینکه مهمترین وظیفه و رسالت حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد ایجاد شغل برای خانواده های تحت حمایت است گفت: طی توافق حاصل شده به زودی سقف تسهیلات اشتغال زایی که به مددجویان تحت حمایت پرداخت می شود حداکثر به مبلغ 20 میلیون تومان افزایش می یابد که این رقم هم اکنون هشت میلیون تومان است.

وی افزود: بانکهای عامل تا کنون مبلغ دو هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات بابت اعتبارات تخصیص داده شده سفرهای استانی رئیس جمهور با معرفی کمیته امداد به مددجویان اختصاص داده اند و این نهاد مقدس تضمین اقساط بازپرداخت تسهیلات را بر عهده می گیرد.

امید گفت: در میان طرحهای اشتغال زایی ایجاد شده توسط کمیته امداد برای مددجویان، دامداری و کشاورزی با 43 درصد در رتبه اول، صنعت و خدمات با 42 درصد در رتبه دوم و صنایع دستی با 15 درصد رتبه سوم قرار دارد که هر یک از کارفرمایانی که امکان اشتغال بیشتر افرادتحت پوشش این نهاد را فراهم نمایند از بسته های مشوق درقالب پرداخت سهم بیمه مددجویان از طرف امداد امام (ره) برخوردار می شوند.

عضو شواری معاونین امداد امام (ره) افزود: بر اساس اعلام رسمی ادارات کار، بانکها و شواری اشتغال استانها که زیر نظر استانداران و رئیس جمهور محترم اداره می گردد، کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دستگاه نمونه که بهترین نظارت را بر روی طرح های اشتغال زایی خود داشته است اعلام و سوخت و سوز تسهیلات و خدمات ارائه شده از سوی این نهاد کم تر از یک درصد است.

معاون اشتغال و خودکفایی امداد امام (ره) با اشاره به پرداخت تسهیلات خودکفایی به هریک از فرزندان خانواده های تحت حمایت به طور جداگانه و پرداخت 27 درصد اعتبارات موجود در این رابطه از ابتدای سال 88 تا پایان آذر ماه سال جاری به این افراد، پیش بینی محقق شدن 150هزار فرصت شغلی برای سال 90 را با پرداخت سقف تسهیلات جدید به مددجویان اعلام نمود.