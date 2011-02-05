مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این حکم با اشاره به سوابق رسانه ای و اجرایی عبدالعلی زاده آمده است : نظر به تجارب ارزشمند و ارتباطات گسترده جنابعالی امید که با بهره‌مندی از دانش و تجربه خود در انعکاس مطلوب وقایع وتعامل با اصحاب رسانه موفق باشید.

عبدالعلی زاده از فعالان حوزه مدیریت رسانه در حوزه فرهنگ وهنر است و در پرونده حرفه خود مسئولیت گروه فرهنگ وهنر خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر روزنامه تهران امروز، سردبیری هفته نامه سینما، مشاور مدیر فرهنگی سیما فیلم، داوری جشنواره ترنم وحدت، جشن خانه سینما، مشاور مرکز موسیقی صدا وسیما، سردبیری هفته نامه سینما و سردبیری نشریات تخصصی هنر مقاومت را به عهده داشته است.