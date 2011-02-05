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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی منصوب شد

مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی منصوب شد

علی اکبر عبدالعلی زاده طی حکمی از سوی "علی ترابی" سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد به عنوان مدیر روابط عمومی این دفتر منصوب شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، در این حکم با اشاره به سوابق رسانه ای و اجرایی عبدالعلی زاده آمده است : نظر به تجارب ارزشمند و ارتباطات گسترده جنابعالی امید که با بهره‌مندی از دانش و تجربه خود در انعکاس مطلوب وقایع وتعامل با اصحاب رسانه موفق باشید.

عبدالعلی زاده از فعالان حوزه مدیریت رسانه در حوزه فرهنگ وهنر است و در پرونده حرفه خود مسئولیت گروه فرهنگ وهنر خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر روزنامه تهران امروز، سردبیری هفته نامه سینما، مشاور مدیر فرهنگی سیما فیلم، داوری جشنواره ترنم وحدت، جشن خانه سینما، مشاور مرکز موسیقی صدا وسیما، سردبیری هفته نامه سینما و سردبیری نشریات تخصصی هنر مقاومت را به عهده داشته است.

کد مطلب 1246103

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