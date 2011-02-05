

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌حسن پلارک که به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان اینکه آمار ها نشان از ایجاد انقلابی عظیم در این بخش می دهد تصریح کرد: بخش بزرگی از قراردادهای این میزان سرمایه گذاری منعقد شده و بخش دیگر آن درحال امضا است.

معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه عمده ترین سرمایه گذاری ها از منابع داخلی و توسط بخش خصوصی تامین می شود تاکید کرد: ‌این قراردادها زنجیره کاملی را در بخش های فولاد ،‌مس ،‌آلومینیوم ،‌روی و ... را در بر می گیرد و به مرور از سال آینده وارد مدار تولید می شوند.

پلارک همچنین اظهار داشت: ایجاد 2هزار مگاوات ظرفیت برای تولید برق در حوزه معدن و صنایع معدنی در همین برنامه تعریف شده است به طوری که شرکت های سنگ آهن گل گهر ، هزار مگاوت و فولاد مبارکه و خوزستان هر کدام با 500مگاوات نیروگاه، برق مورد نیاز خود را تامین خواهند کرد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو دستیابی به ظرفیت تولید 20 میلیون تن فولاد خام تا پایان سال را از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی دانست و افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد خام در کشور در مرز 18 میلیون تن قرار دارد که با راه اندازی طرح های آماده افتتاح به ظرفیت 20 میلیون تنی دست می یابیم.

پلارک همچنین با اشاره به اینکه کشور در دهه های گذشته از مرز وابستگی کامل در بخش های معدنی و صنایع معدنی امروزه به مرز خودکفایی ارتقاء پیدا کرده گفت: در شرایطی که در چشم انداز 20 ساله قرار است ظرفیت تولید فولاد خام به 55 میلیون تن برسد با ادامه روند فعلی پیش از موعد مقرر به آن هدف دست خواهیم یافت.

به گفته وی ، ‌ظرفیت تولید مس کاتد نیز هم اینک به 250هزار تن رسیده که تا برنامه پنجم به 455هزارتن خواهد رسید. معاون وزیر صنایع ومعادن رشد ظرفیت تولید شمش آلومینیوم را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: هم اینک ظرفیت تولید این ماده به 457هزار تن رسیده که در 5 سال آتی به 910هزار تن افزایش می یابد.

پلارک ایجاد 36هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم را به عنوان عملکرد سال جاری ایمیدرو عنوان کرد و افزود: امسال 12طرح وارد مدار تولید می شود که حجم سرمایه گذاری آن ها 2100میلیارد تومان است.

وی همچنین حضور شرکتهای ایرانی در پروژه های برون مرزی را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ذکر کرد و ادامه داد: امروزه بخش خصوصی ایران در صنایع استراتژیک نظیر سیمان ، ‌فولاد و ... خارج کشور مشغول به فعالیت و ساخت کارخانه است.