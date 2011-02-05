بازگشت همسر سناتور مجروح به فضا/ تصمیم جدید برای سفر به ایستگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده شاتل فضایی اندیور طی نشست خبری که به منظور اعلام تصمیمش برای پذیرفتن فرماندهی شاتل اندیور برگزار شده بود به وضعیت کنونی گیفوردز اشاره ای نکرد و از این رو سوالاتی را درباره نحوه پشتیبانی همسرش از تصمیم وی مبنی بر بازگشت به فضا به وجود آورد.

کلی پس از مجروح شدن گیفوردز در تاریخ هشتم ژانویه 2011 تمرینات ویژه ماموریت خود را رها کرد اما اکنون اعلام کرده قصد دارد این تمرینات را از سر گرفته و همسرش را برای روز پرتاب شاتل به پایگاه فضایی کیپ کاناورال بیاورد. پرواز کلی 46 ساله به همراه شاتل اندیور آخرین پرواز این شاتل فضایی خواهد بود.

کلی که در حال حاضر برادر همسانش در ایستگاه فضایی اقامت دارد، تا به حال سه بار به همراه شاتلهای ناسا به فضا پرواز کرده است. وی در آخرین پرواز اندیور فرماندهی فضانوردانی را از آمریکا و ایتالیا به عهده خواهد داشت و پس از رسیدن به ایستگاه، برادر وی، اسکات کلی به زمین باز خواهد گشت.

بر اساس گزارش تلگراف، تا قبل از آغاز این ماموریت آموزشهای فشرده و متعددی بر سر راه فضانوردان قرار دارد و این 6 فضانورد یک هفته قبل از پرتاب در قرنطینه نگهداری خواهند شد. ماموریت اندیور از دو نظر یکی از مهمترین ماموریتهای این شاتل کهنه کار خواهد بود، اول اینکه آخرین ماموریت اندیور به شمار می رود و با اتمام آن این شاتل برای همیشه بازنشسته خواهد شد و دوم اینکه در این ماموریت ابزار فیزیکی بسیار ارزشمندی به ایستگاه فضایی انتقال داده خواهد شد.