به گزارش خبرگزاری مهر، رسول عبداللهی - دبیر جشنواره ستاره‌های فناوری اظهار داشت: به طور کلی نامزدهای مورد نظر در جشنواره ستاره‌های فناوری در چهار گروه فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، لوازم الکترونیکی مصرفی، دانش و فناوری دسته‌بندی می‌شوند در این دسته‌بندی از ارائه دهندگان کالا، خدمات، نوآوری‌ها، چهره‌های نامدار و همچنین آینده‌سازان فناوری کشور تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی با بیان اینکه مانند جشنواره سال قبل امسال نیز کالاهای نامزد برای دریافت جایزه DGTECH در شش گروه تلفن همراه، کامپیوتر، سرگرمی‌های دیجیتالی، لوازم الکترونیکی مصرفی، تجهیزات اداری، شبکه و امنیت دسته‌بندی شده‌اند، ادامه داد: این کالاها سه عنوان جایزه انتخاب سردبیر، بهترین کارایی و بهترین انتخاب برای خرید دریافت خواهند کرد.

دبیر جشنواره ستاره‌ های فناوری در مورد مراجع اطلاعات و نحوه انتخاب ستاره‌ ها اظهار داشت: فعالیت صنفی فعالان که قابل تایید مرجع صنفی مربوطه است، آمار و اطلاعات فعالیت‌هایی که سازمان‌ها و ادارات وزارت بازرگانی، صنایع، ارتباطات و فناوری اطلاعات و در نهایت وزارت علوم و فناوری گزارش می‌کنند و همچنین رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک یکی از فاکتورهای شناسایی و انتخاب به شمار می‌رود.