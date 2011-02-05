رونمایی از یک لوح- رایانه سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین المللی "کنگره دنیای موبایل" (MWC 2011) همانند سالهای گذشته از 14 تا 17 فوریه در شهر بارسلونای اسپانیا برگزار می شود.

در MWC 2011 بیش از هزار و 300 شرکت در فضایی به وسعت 142 هزار متر مربع تازه ترین دستاوردهای فناورانه و نوآورانه ترین محصولات خود را معرفی می کند.

سخت افزارها و دستگاههای موبایل، شبکه های زیرساخت، سرویسهای ارائه دهندگان، نرم افزارهای توسعه دهندگان و برنامه های جانبی از جمله محصولاتی هستند که در این نمایشگاه بین المللی عرضه می شوند.

شرکت کره ای "ال. جی" اعلام کرده است که در این نمایشگاه لوح- رایانه (تبلت) جدیدی را معرفی خواهد کرد که LG Optimus Pad نام دارد. این محصول که پیش از این با نام LG G-Slate شناخته می شد رسما در MWC 2011 رونمایی خواهد شد.

این لوح- رایانه جدید دارای یک نمایشگر سه بعدی بوده و برپایه سیستم عامل آندروئید "هانی کامپ 3.0" گوگل استوار است.

این دستگاه یک نمایشگر 8.9 اینچی سه بعدی با وضوح تصویر 1280 در 768 پیکسل، پردازشگر Nvidia Tegra 2 دو گیگاهرتزی، یک "جی. پی. اس" یکپارچه و یک تداخل HDMI (تداخل چندرسانه ای وضوح تصویر بالا) دارد.

این تبلت مجهز به دو دوربین شامل یک دوربین 5 مگاپیکسلی عکس و فیلم و یک دوربین ویدیویی با وضوح تصویر بالا است. این دوربین ویدیویی که در طرف جلویی لوح- رایانه قرار گرفته یک فلاش "ال. ای. دی" دارد و با آن می توان فیلمهای سه بعدی تهیه کرد.

براساس گزارش نانوپرس، اتصالات بی سیم "وای- فای"، نسل سوم و بلوتوث از دیگر ویژگیهای فنی این دستگاه است.