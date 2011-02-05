اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

به گزارش خبرنگارمهر در اراک، در جلسه ای که میان هیئت مدیره باشگاه همیاری هوشنگ بازوند وکیومرث محمودی برگزارشد مشکلات تیم فوتبال همیاری اراک مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه کیومرث محمودی به عنوان سرپرست جدید باشگاه همیاری انتخاب شد. پیش از این محمد رضا غفاری این سمت را بر عهده داشت.
جدال هپکواراک وپارسیان تهران
ازسری مسابقات لیگ برتر هندبال درهفته ششم امروز (شنبه) دوتیم هندبال هپکواراک وپارسیان تهران به مصاف یکدیگر می روند.
حضور سه ورزشکاراز استان مرکزی دراردوی تیم ملی
دومین مرحله اردوى آمادگى تیم ملى فوتبال هفت نفره جانبازان و معلولین از 19 بهمن ماه در جزیره کیش برگزار می شود. بهمن انصارى، هاشم رستگاری و فرزاد مهری از استان مرکزی دراین اردو حضوردارند.
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