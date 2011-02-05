اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: معرفی سرپرست جدید تیم همیاری اراک، جدال هپکو اراک و پارسیان تهران و حضور سه ورزشکاراز استان مرکزی دراردوی تیم ملی هفت نفره از اخبار کوتاه ورزشی استان مرکزی است.