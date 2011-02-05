افتتاح 2200 پروژه عمرانی وزارت نیرو در دهه فجر

مجید نامجو ظهر شنبه در مراسم اجرایی سد مخزنی البرز سواد کوه افزود: 22 تصفیه خانه فاضلاب با اعتباری معادل 220 میلیارد تومان و 21 طرح آبرسانی با اعتباری معادل 850 میلیارد تومان در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه 17 سد در دهه فجر امسال در کشور مورد بهره براری قرار می گیرد از آبگیری 9 سد و آغاز احداث شبکه های آبیاری و زهکشی 1200 شبکه با اعتباری معادل 12 هزار و 600 میلیارد تومان دهه فجر امسال در کشور خبر داد.

وزیر نیرو با بیان اینکه تا کنون 76 میلیمتر در کشور بارندگی داشته ایم گفت: این میزان بارندگی نسبت به سال گذشته که 117 میلیمتر بوده 35 درصد کاهش نشان می دهد.

نامجو اظهار امیدواری کرد که با بارندگی های صورت گرفته طی روزهای اخیر و تا پایان سال منابع آبی کشور برای تامین آب کشاورزان در سال زراعی فراهم شود.

به گزارش مهر، با حضور معاون اول رئیس جمهور سد مخزنی البرز به بهره برداری رسید.

این سد در سال 68 به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس واگذار شد و مطالعات مرحله اول تکمیلی و مرحله دوم آن شروع و در سال 77 خاتمه یافت.

سدمخزنی البرز بر روی رودخانه بابل رود در محل تلاقی شاخه های گزو و چاخانی در منطقه لفور سواد کوه واقع در 45 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بابل قرار دارد.

با افتتاح این سد امکان آبیاری 5 هزار و 400 هکتار از اراضی دشت مازندران حد فاصل رودخانه های بابلرود تا سیاه رود فراهم می شود. همچنین با افتتاح این سد آب شرب شهرهای بابل، بابلسر، فریدونکنار، خضرشب، و روستاهای مسیر به میزان 36 میلیون متر مکعب در سال فراهم خواهد شد. تامین قسمتی از انرژی برق شبکه سراسری به ظرفیت 10 مگاوات امکان توسعه اقتصادی و فرهنگی به عنوان منطقه تفریحی و توریستی و تامین آب مورد نیاز حفاظت محیط زیست بخش دیگری از اهداف این طرح است.

اجرای طرح جامع آب و خاک البرز با هدف مدیریت جامع و یکپارچه آب و خاک حوزه، مشارکت کلیه ذی نفعان محدوده طرح، نگرش اقتصادی به مقوله آن و انجام سرمایه گذاری به مبلغ یکصد و 20 میلیون دلار از سوی بانک جهانی از ویژگی های برجسته این طرح است.

این سد از نوع سنگریزه ای با هسته ناتراوا بوده که دارای 78 متر ارتفاع، 838 متر طول تاج، 12 متر عرض تاج و 450 متر عرض پی است. حجم کل مخزن سد 150 میلیون متر مکعب، حجم مفید مخزن 122 میلیون متر مکعب، حجم آب تنظیمی 199 میلیون متر مکعب، مساحت مخزی 5.1 کیلومتر مربع و طول مخزن 4.5 کیلومتر است.

زمان اجرا و هزینه این سد که شامل شروع تونل های انحراف 1375، شروع بدنه سد 1380 اتمام بدنه سد 1388 و بهره برداری 1389 بوده است.

برای بهره برداری از این طرح 1750 میلیارد ریال بدون هزینه احداث نیروگاه اعتبار صرف شده است.

معاون اول رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در شورای اداری مازندران در استانداری شرکت خواهد کرد.