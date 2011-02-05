جعفر صادقی اشتهاردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: 50 هزار کیسه نمک داخل مخازن نمک یا روی پایه های فلزی نگهدارنده در طول آزادراهها، سراشیبی ها، سربالایی ها و مناطق کوهستانی صعب العبور جهت استفاده مردم در زمستان امسال ذخیره کرده بودیم.

وی گفت: استفاده از این کیسه های نمک در طول چندسال اخیر در سطح راهها به لحاظ مشارکت مردم در امر راهداری زمستانی در بازه های زمانی که برف و بوران و ترافیک حاصله از آن مانع رسیدن عوامل راهداری و امدادی می شود، گزینه بسیار خوبی است.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران بیان کرد: در این گونه مواقع مردم با استفاده از کیسه های شن و نمک و تا رسیدن نیروهای راهداری نسبت به یخ زدایی موقت اقدام می کنند.

وی عنوان کرد: نمونه بارز این امر، استفاده از کیسه های نمک در اتوبان قم همزمان با بارش برف در تاریخ 22 دیماه سال جاری بود که مردم در سطح وسیع از این کیسه های نمک استفاده کرده و مانع از ایجاد ترافیک پرحجم چند ساعته شدند.

32 پروژه به بهره برداری می رسد



این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: با آغاز دهه مبارک فجر 32 پروژه عمرانی به همت اداره کل راه و ترابری استان تهران افتتاح و به بهره برداری می رسد.

صادقی اشتهاردی به پروژه های شاخص قابل افتتاح در دهه فجر اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای روکش آسفالت کم ضخامت میکروسرفیسینگ در آزادراه تهران - قم به طول 35 کیلومتر یکی از مهمترین پروژه هایی است که در این ایام مبارک به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: بالا بردن ایمنی، نگهداری بهینه راه و تسهیل در رفت و آمد خودروها از مهترین مزایایی است که تحقق آنها دنبال می شود.

چهارخطه کردن محور احمد آباد مستوفی دنبال می شود

این مسئول در ادامه به بهره برداری از پروژه چهارخطه کردن محور احمد آباد مستوفی اشاره کرد و گفت: از مهمترین مزایای چهار خطه کردن محور احمد آباد مستوفی حدفاصل بزرگراه آزادگان تا اسلامشهر نزدیک راه آهن آپرین دوخط عبور رفت و برگشت به صورت جدا از هم خواهد بود.

وی اضافه کرد: همچنین عبور و مرور روان خودروها، ایمنی بالا و دوربرگردانهای مناسب از دیگر مزایای این پروژه است.



صادقی اشتهاردی با بیان اینکه راهدارخانه های مجهز شمشک و گدوک در این ایام به بهره برداری می رسد، افزود: این امر تاثیرات مطلوبی جاده ای به همراه دارد.

وی یادآور شد: از مزایای مهم این راهدارخانه ها، استقرار عوامل راهداری با امکانات رفاهی مناسب و پوشش مناسب عملیات راهداری در هنگام خدمت رسانی به هموطنان، وجود انبار نمک با ظرفیت سه هزار تن و وجود آشیانه ماشین آلات است.