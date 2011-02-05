جعفر صادقی اشتهاردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: 50 هزار کیسه نمک داخل مخازن نمک یا روی پایه های فلزی نگهدارنده در طول آزادراهها، سراشیبی ها، سربالایی ها و مناطق کوهستانی صعب العبور جهت استفاده مردم در زمستان امسال ذخیره کرده بودیم.
وی گفت: استفاده از این کیسه های نمک در طول چندسال اخیر در سطح راهها به لحاظ مشارکت مردم در امر راهداری زمستانی در بازه های زمانی که برف و بوران و ترافیک حاصله از آن مانع رسیدن عوامل راهداری و امدادی می شود، گزینه بسیار خوبی است.
مدیرکل راه و ترابری استان تهران بیان کرد: در این گونه مواقع مردم با استفاده از کیسه های شن و نمک و تا رسیدن نیروهای راهداری نسبت به یخ زدایی موقت اقدام می کنند.
وی عنوان کرد: نمونه بارز این امر، استفاده از کیسه های نمک در اتوبان قم همزمان با بارش برف در تاریخ 22 دیماه سال جاری بود که مردم در سطح وسیع از این کیسه های نمک استفاده کرده و مانع از ایجاد ترافیک پرحجم چند ساعته شدند.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: با آغاز دهه مبارک فجر 32 پروژه عمرانی به همت اداره کل راه و ترابری استان تهران افتتاح و به بهره برداری می رسد.
صادقی اشتهاردی با بیان اینکه راهدارخانه های مجهز شمشک و گدوک در این ایام به بهره برداری می رسد، افزود: این امر تاثیرات مطلوبی جاده ای به همراه دارد.
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