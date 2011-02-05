به گزارش خبرنگار مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار 417 هزار تومان، سکه طرح جدید 359 هزار تومان، نیم سکه 179 هزار تومان و ربع سکه 92 هزار تومان اعلام شد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز پنج شنبه هفته گذشته در بازار 415 هزار تومان، سکه طرح جدید 357 هزار و 500 تومان، نیم سکه 179هزار تومان و ربع سکه 92 هزار تومان بود.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز 36 هزار و 100 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1349 تومان است.

صرافان میدان فردوسی نیز نرخ فروش آزاد هر قطعه سکه تمام بهار آزادی را امروز 1100 تومان و نرخ فروش هر یورو را به نرخ آزاد 1505 تومان اعلام کردند.