اعزام 10 هزار دانش آموز آذربایجان شرقی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

سرهنگ حبیب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، گفت: تعداد 10 هزار نفر از دانش آموزان در قالب 24 کاروان 400 نفری، بهمن و اسفند ماه از تبریز و سایر شهرستان ها به زیارت مشهد شهیدان خواهند رفت.

وی هدف از برگزاری این اردوها را هدفمند کردن اردوهای عملی درس آمادگی دفاعی مدارش عنوان کرد و گفت: در کنار آموزش دفاعی مدارس فرهنگ ارزشمند و حماسه ها و ایثارگریهای رزمندگان دوران پرشکوه دفاع مقدس به دانش آموزان انتقال داده می شود.

سرهنگ حیدری همچنین فراهم شدن فضایی مناسب بای الهام گرفتن دانش آموزان از سیره شهدا و رزمندگان اسلام را از منظورهای این دوره های آموزشی، زیارتی عنوان کرد و خاطر نشان کرد: این اردوها می توانند در حفظ روحیه استکبار ستیزی در جامعه دانش آموزان بسیار موثر بوده و آنان را در مقابل تهاجم فرهنکی غرب بیمه کند.

مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه عاشورا الگودهی و معرفی جلوه های عینی و ملموس ایثار و مقاومت و شهادت طلبی را از دیگر اهداف اردوهای راهیان نور خوانده و تصریح کرد: گسترش و ترویج فرهنگ غنی عاشورایی و دفاع مقدس از مهمترین راهبرهایی که با همکاری و تعامل مستمر و همه جانبه مسئولان و همچنین با استفاده بهینه ار امکانات می تواند به تحولی بنیادین در بهره برداری از فرصت ها منجر شود.

وی همچنین از اعزام 400 نفر از دانش آموزان شهرستان بناب در چهارمین روز از بهمن ماه خبرداد و گفت: یک کاروان 500 نفره از دانش آموزان تبریز نیز پس فردا راهی مناطق عملیاتی دفاع مقدس شده و از یادمان های شلمچه، اروند کنار، هویزه و دهلاویه بازدید خواهند کرد.

حیدری همچنین از بازدید دانش آموزان از نمایشگاههای برپاشده در این یادمان خبر داد.