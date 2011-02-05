تخم مرغ های رنگی در تبریز به استقبال جشن نوروزی می روند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز از برگزاری جشنواره سراسری تخم مرغ های رنگی نوروزی خبر داد.

حسین نجفی ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد : علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را تا 25 اسفند ماه به دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان امام خمینی ( ره ) ، روبروی مجتمع تجاری ابریشم، جنب بانک ملت، پلاک 265 ارسال کنند .

نجفی خاطر نشان کرد : آثار منتخب جشنواره از 28 اسفند ماه تا 12 فروردین ماه سال 90 در عمارت شهرداری تبریز برای بازدید عموم علاقمندان و هموطنانی که در نوروز سال 90 به تبریز مسافرت خواهند کرد به نمایش گذاشته شده و مراسم اختتامیه و اعلام نتایج داوری 24 فروردین ماه سال 90 در عمارت شهرداری تبریز برگزار خواهد شد .

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ادامه داد : از بین آثار رسیده به جشنواره پنج اثر بعنوان آثار برتر و 10 اثر بعنوان آثار برگزیده انتخاب خواهند شد که به این افراد جوایز نفیسی توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز اهدا خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد : تخم مرغ سمبل تولد و شروع زندگی جدید است و تخم مرغ های رنگی نشان از باروری و رشد خوبی هاست .

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ادامه داد : جشنواره تخم مرغ های رنگی نوروزی که برای اولین بار توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار می شود بمنظور پاسداشت سنت های اصیل ملی و ایرانی و شناساندن هویت بومی تبریز برگزار می شود .

نجفی همچنین با اشاره به قدمت سه هزار ساله رنگ کردن تخم مرغ در ایران، منظور از برگزاری این جشنواره را حفظ آیین های ملی ایران عنوان کرد و افزود : هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد رغبت و رقابت در برگزاری آیین های قدیمی سنتی و بومی نوروزی و باستانی است .

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ادامه داد : در طی ماه های باقیمانده از سال برنامه های مختلف و متنوعی برای شهروندان تبریزی تدارک دیده شده است .

حسین نجفی برگزاری جشنواره کتاب سال تبریز، انتشار کتاب فرهنگ و هنر سال، برگزاری هفته بازار هنر و برگزاری جشن های دهه مبارک فجر را از جمله برنامه های مهم این سازمان تا پایان سال جاری برشمرد و گفت : در مدت باقی مانده از سال‌ جاری با انجام برنامه‌ریزی‌های منسجم به استقبال سال 90 خواهیم رفت .

وی ادامه داد : حجم و نوع برنامه‌ها در سال 90 به مراتب از سال 89 بهتر خواهد بود و سعی خواهیم کرد با برگزاری برنامه‌های مستمر در طول سال نسبت به شناساندن تبریز به قشر کودک، نوجوان و جوان اقدام کنیم .

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، ارتقای سطح فرهنگ عمومی، بهبود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، اصلاح آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و همچنین شناساندن تاریخ کهن تبریز به جوانان را جزو اولویت‌های کاری این سازمان در سال 90 اعلام کرد و گفت : سال 90 سال توسعه، تعالی و تحول فعالیت‌های فرهنگی در تبریز خواهد بود .