برگزاری دوره نظارت بر اجرای استانداردهای تجهیزات شهربازی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این دوره آموزشی با شرکت 45 نفر از پرسنل ادارات کل استانی، نماینده دفتر عمرانی وزارت کشور، نماینده سازمان پارکها و فضای سبز استان تهران، نمایندگان شرکتهای بازرسی کننده، نماینده تولید کنندگان و نماینده بهره برداران این تجهیزات برگزار شد.

دوره یادشده در سالن شهید برزگر در کرج برگزار شد و برگزاری آن با هدف ارتقای کیفیت و استانداردی تجهیزات شهربازی و زمین بازی انجام شد.

در این دوره در خصوص لزوم ایجاد وحدت رویه در اجرای استاندارد در سطح ملی و وضعیت موجود اجرای این استانداردها توضیحاتی ارائه شد ضمن اینکه آمار و اطلاعات مربوط به بازرسی های انجام شده و تجزیه و تحلیل آنها نیز ارائه شده است.

دستورالعمل نظارت بر اجرای استانداردهای تجهیزات شهربازی تشریح شد

همچنین دستورالعمل نظارت بر اجرای استانداردهای تجهیزات شهربازی و تجهیزات زمین بازی به شماره مدرک 218/42/د که به تازگی تدوین شده و به تصویب رسیده، تشریح شد.

در ادامه این دوره آموزشی به سئوالات شرکت کننده گان پاسخ داده و بخشی از ابهامات برطرف شد.

در این دوره کارشناسان شاغل در ادارات کل استاندارد استانهای کشور و نمایندگان شرکتهای بازرسی فنی شامل نماینده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نظرات خود را ارائه کردند.

همچنین مدیرعامل شرکت بازرسی پنتا و نماینده شرکت شادی صنعت پارک تولید کننده تجهیزات شهربازی نیز نقطه نظرات خود را ارائه دادند.