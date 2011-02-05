ساخت 1.9 میلیون واحد مسکونی/ پرداخت 80 درصد هزینه ساخت مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در یک گفتگوی زنده رادیویی با بیان اینکه فرمان امام خمینی (ره) درخصوص افتتاح حساب 100 و مصوبه شورای انقلاب در مورد لغو مالکیت اراضی موات شهری ، تحول اساسی را در صاحبخانه شدن مردم پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بوجود آورد، اظهار داشت: با وجود تمام تلاش های انجام شده، بررسی های سال 1375 حاکی از کسری 930 هزار واحدی مسکن در شهرها و 570 هزار واحدی آن در روستاهای سراسر کشور بود.
وی با اشاره به اینکه دولت نهم با هدف بازگشت به گفتمان حضرت امام خمینی (ره) طرح مسکن مهر را برای صاحبخانه کردن مردم به اجرا گذاشت، تصریح کرد: در حال حاضر زمین به صورت رایگان و برای جلوگیری از ایجاد بازار واسطه گری، بدون انتقال سند دراختیار واجدین شرایط طرح مسکن مهر قرار می گیرد، از سوی دیگر تسهیلات قرض الحسنه نیز که تا سقف 80 درصد هزینه های ساخت یک واحد مسکونی را پوشش می دهند به متقاضیان پرداخت می شود.
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