ساخت 1.9 میلیون واحد مسکونی/ پرداخت 80 درصد هزینه ساخت مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در یک گفتگوی زنده رادیویی با بیان اینکه فرمان امام خمینی (ره) درخصوص افتتاح حساب 100 و مصوبه شورای انقلاب در مورد لغو مالکیت اراضی موات شهری ، تحول اساسی را در صاحبخانه شدن مردم پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بوجود آورد، اظهار داشت: با وجود تمام تلاش های انجام شده، بررسی های سال 1375 حاکی از کسری 930 هزار واحدی مسکن در شهرها و 570 هزار واحدی آن در روستاهای سراسر کشور بود.

وی با اشاره به اینکه دولت نهم با هدف بازگشت به گفتمان حضرت امام خمینی (ره) طرح مسکن مهر را برای صاحبخانه کردن مردم به اجرا گذاشت، تصریح کرد: در حال حاضر زمین به صورت رایگان و برای جلوگیری از ایجاد بازار واسطه گری، بدون انتقال سند دراختیار واجدین شرایط طرح مسکن مهر قرار می گیرد، از سوی دیگر تسهیلات قرض الحسنه نیز که تا سقف 80 درصد هزینه های ساخت یک واحد مسکونی را پوشش می دهند به متقاضیان پرداخت می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه سوم توسعه 81 هزار و 837 واحد مسکونی در روستاها نوسازی شده بودند، تصریح کرد: از سال 84 که قرار شد سالانه 200 هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور نوسازی شوند تاکنون 800 هزار واحد مقاوم سازی شده اند تا جایی که کاهش خسارات جانی حوادثی مانند زمین لرزه در روستاها را می توان از نتایج این اقدام دانست.

نیکزاد از نوسازی 600 هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور در سال جاری خبر داد و افزود: از این تعداد تاکنون تسهیلات مقاوم سازی به 300 هزار واحد پرداخت شده است.

به متقاضیان نوسازی واحدهای مسکونی در روستاهای سراسر کشور به ازای هر واحد 10 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می شود .

