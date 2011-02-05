برخی شوراها بودجه شهرداریها را به موقع بررسی نمی کنند

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اضافه کرد: شهرداران از مظلوم ترین افراد نظام هستند و همه مدیران و مسئولان محلی، شهرستانی و استانی از آنان انتظار دارند.

وی تصریح کرد: هر اتفاقی که قرار است در شهرها بیفتد یک سر کلاف آن به شهرداری ها می رسد و مردم بیشترین سر و کار را با این مجموعه دارند.

این مسئول با بیان اینکه شهروندان همه روزه با شهرداری سر و کار مستقیم دارند، گفت: هرچند درآمد شهرداری ها مشخص است اما گاها هزینه هایی در سرفصل امور قرار می گیرد که اصلا پیش بینی نشده است.

بررسی همایش شهرداران استان به صورت فصلی

وی خاطرنشان کرد: برای برقراری هماهنگی های بیشتر میان شهرداران استان البرز بنا داریم همایش شهرداران استان را به صورت فصلی برگزار کنیم تا نقطه نظرات مطرح و راهکارهای ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان بررسی شود.

افضلی در خصوص نحوه برگزاری همایش شهرداران استان البرز اظهار نظر کرد و گفت: این همایش نباید به جاده یکطرفه ای بدل شود که در یک سو مسئولان ارشد سخنرانی کنند و در سوی دیگر شهرداران تنها مستمع باشند، چرا که یقینا این همایش خروجی خاصی نخواهد داشت و بیشتر بی انگیزگی ایجاد می کند.

این مسئول یاد آور شد: تشکیل دبیرخانه دائمی همایش شهرداران استان البرز و ارتباط مستقیم آن با استانداری و وزارت کشور می تواند در پیشبرد اهداف مد نظر کارساز باشد.



توجه زیادی به بودجه شهرداری ها نمی شود



مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز از بی توجهی برخی شوراهای اسلامی به نحوه بودجه نویسی و تصویب به موقع آن انتقاد کرد و گفت: اگر بودجه به موقع تصویب شود و برای بررسی در اختیار فرمانداری قرار گیرد، آنگاه شهرداری ها می توانند همزمان با آغاز فصل بهار اجرای پروژه های عمرانی را آغاز کنند.

افضلی همچنین بر بودجه نویسی بر مبنای واقعیت و وضع موجود تاکید کرد.

وی از پرداخت ما به تفاوت سوخت به پیمانکاران فعال در شهرداری ها استان البرز خبر داد و بیان داشت: پیمانکاران نباید کارهای شهر را تعطیل کنند و در خصوص برخی اعتراض ها نسبت به افزایش بهای سوخت باید گفت؛ دولت ما به تفاوت افزایش قیمت سوخت را به پیمانکاران پرداخت خواهد کرد و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.