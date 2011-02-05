حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص تصمیم مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 1390 کل کشور اظهارداشت: قرار بود این لایحه زودتر از این به دست مجلس برسد اما با تاخیری که هم اکنون شاهد آن هستیم چاره ای برای تصویب بودجه 90 به صورت چند دوازدهم باقی نمی ماند.

وی ادامه داد: درصورتی که دولت این لایحه را 24 بهمن ماه یعنی مقارن با اولین جلسه مجلس پس از تعطیلات ماهانه، ارائه دهد،مجلس حداقل نیازمند 40 روز کاری است. این درحالی است که کمیسیون تلفیق نیازمند تمدید فرصت نباشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: فرصت کمی تا پایان سال باقی مانده است نمایندگان مجلس هم نیازمند فرصت کافی برای مطالعه و بررسی دقیق لایحه و ارائه پیشنهادات هستند. درصورتی که پیش بینی شود تا پایان سال کار بررسی لایحه به اتمام نمی رسد، بررسی بودجه 90 به صورت یک، دو و یا سه دوازدهم خواهد بود.

نماینده نیشابور گفت: در این صورت بررسی باقی مواد بودجه به سال آینده و فرودین ماه موکول خواهد شد.

به گزارش مهر، بررسی لایحه بودجه سالانه 15 روز در کمیسیون های تخصصی و 15 روز در کمیسیون تلفیق زمان می برد. حداقل زمان برای بررسی این لایحه نیز ده روز در صحن علنی مجلس است.