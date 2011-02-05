کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتراضات مردم برخی از کشورهای منطقه و ریشه های آن گفت: آنچیزی که امروز در برخی از کشورهای عرب منطقه دیده می شود یک خیزش بزگ اسلامی است که چندین مشخصه بارز دارد.

وی افزود: یکی از مشخصات این حرکت ها آزادی خواهی و رهایی از سلطه دیکتاتور است که ملت ایران نیز بر آن تاکید داشته و با نقلاب اسلامی به آزادی واقعی دست یافتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: دیگر مشخصه این حرکت ها حضور اسلام در جای جای آن بوده و به واقع پدیده ای است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بوضوح در منطقه جریان یافته است.

وی با یاد آوری دوران قبل از انقلاب اسلامی در ایران گفت: اگر جریانی در کشورهای منطقه پا می گرفت ، یا به ناسیونالیسم عربی متوسل می شدند و یا پیش از آن به سوسیالیم ولی امروز این ایسم ها فرو ریخته و هر آنچه که امروز در حرکت های آزادیبخش دیده می شود تمسک به اسلام و مولفه های دینی است.

جلالی تصریح کرد: بی شک این حرکت ها برخاسته از انقلاب اسلامی است و یک نوع همگرایی با محوریت اسلام در منطقه در حال شکل گیری است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام اینکه خاورمیانه جدیدی با محوریت اسلام در حال شکل گیری است گفت: البته در افکار عمومی کشورهای منطقه سالهاست که خاورمیانه جدید شکل گرفته است اما جریان ساختار قدرت در دنیا تلاش داشت که نگذارد گرایش افکار عمومی در خاورمیانه بروز کند.

جلالی اضافه کرد: حتی طرح هایی را که برای خاورمیانه نوشته شد در این سیاق بود که افکار عمومی را در جهت ساختار قدرت بین المللی مهار کنند اما امروز حوادث دنیا به گونه ای در حال جریان است که توان مهار را از قدرت ها سلب کرده است.