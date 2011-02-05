پرداخت یارانه به تولیدکنندگان روغن زیتون در دنیا

جهانگیر عرب در گفتگو با مهر در خصوص اجرای مکانیزاسیون در باغات زیتون گفت: ماشین آلات مخصوص هرس که در عملیات داشت استفاده می شود هم اکنون در اختیار کشاورزان قرار دارد و کشاورزان می توانند با تسهیلات ارزان قیمت از این ماشین آلات استفاده کنند.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی افزود: در استفاده از مکانیزاسیون در عملیات داشت هنوز در مراحل اولیه قرار داریم اما دانش فنی آن شناسایی شده و به تدریج در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته دولت به پرورش دهندگان زیتون یارانه می پردازد، گفت: در بازارهای جهانی هر کشاورزی که روغن تولید کند 2 یورو یارانه می گیرد و 4 دلار هم می فروشد که در نهایت دربازار با قیمت 7 دلار عرضه می شود.

عرب تصریح کرد: پائین نگه داشتن قیمت روغن زیتون باعث شده است که مردم در این کشورها، روغن زیتون مصرف کنند.

وی درپاسخ به این پرسش که قیمت بالای روغن زیتون در کشور باعث عدم تمایل مردم در استفاده از آن شده است، اظهار داشت: قیمت روغن زیتون بالا نیست چون با استفاده از این روغن، مصرف 30 درصد کاهش می یابد از سویی روغن زیتون نقش زیادی هم در سلامتی دارد.