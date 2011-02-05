ورود سامانه جدید بارشی از سه شنبه

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از امروز (شنبه) سامانه ضعیفی دمای هوای کشور را تعدیل کرد افزود: تعدیل دما از مناطق غربی کشور آغاز شد و در تهران هوا سه درجه و در شهرکرد 14 درجه گرمتر شده است. همچنین در اغلب مناطق کشور دمای هوا افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این افزایش دما به نوار شرقی کشور دیرتر می رسد تصریح کرد: امروز هوا همچنان در مناطق شرق به خصوص سیستان و بلوچستان سرد است ولی از فردا دما در این منطقه نیز افزایش می یابد با این حال امروز 15 استان کشور با بارش هر چند مختصر درگیرند.

وی با اشاره به اینکه شهر "ده دز" در خوزستان بیشترین بارش را با 15 میلیمتر در طول بارش خفیف امروز داشته تاکید کرد: از روز دوشنبه تقریبا نیمه جنوبی کشور و در روز یکشنبه کرمان، شمال سیستان و بلوچستان، یزد و خراسان جنوبی درگیر بارش می شود.

رضازاده همچنین به روز دوشنبه و بارندگی در سواحل شمالی کشور اشاره کرد و گفت: این بارش شامل استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز می شود.

وی اضافه کرد: از سه شنبه الگوی جدید بارشی وسیعی از غرب و جنوب غرب کشور وارد می شود که در روز چهارشنبه گستره وسیع تری دارد و به خصوص نیمه غربی و جنوب غرب را به شدت متاثر می کند. پنجشنبه نیز تمام مناطق کشور با بارش زیاد باران مواجه می شوند که شدت این بارشها به سمت جنوب تا هرمزگان کشیده می شود.