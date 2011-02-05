100 سالن ورزشی در شهر تهران ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی‌بابایی روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، گفت: در ساختار جدید آموزش و پرورش 11 هزار نفر به عنوان معاون فن‌آوری در سطح مدارس مشغول به کار می‌شوند .

وی افزود: همچنین در شهر تهران و در مناطق 19 گانه مدیران جدید خانم به عنوان معاونان ابتدایی منصوب می‌شوند و 400 معاون ابتدایی نیز برای آموزش و پرورش سراسر کشور تعریف شده است.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه ورزش یکی از اساسی‌ترین و محوری‌ترین برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در طرح تحول بنیادین است، افزود: باید به سمتی برویم که از بین 13 میلیون دانش‌آموز حداقل پنج میلیون نفر تا سه سال آینده وارد فضاهای ورزشی شوند.

وی با بیان این که شنا در مدارس یک جرقه در ورزش مدارس کشور بود، عنوان کرد: توجه به ورزش در آموزش و پرورش یک اساس است، این در حالیست که شهر تهران از نظر فضای آموزشی جزو آخرین استان‌های کشور به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر امروز رئیس آموزش و پرورش شهر تهران از کمبود هفت هزار نیرو در تهران سخن می‌گوید، معنای آن آموزش و پرورشی است که دوست داریم در شهر تهران داشته باشیم، چرا که تمام مدارس ما به مشاوره و معلم ورزش نیاز دارد.

وی در ادامه از ساخت یکصد سالن ورزشی تا سال آینده در شهر تهران خبر داد و اضافه کرد: شهر تهران نیاز به ساماندهی و تنظیم نیروی انسانی دارد و باید برای سال آینده از نظر ساختمان، آمار و ارقام و فضاهای آموزشی تغییر کرده و مجهز شوند، به طوری که بتوانند حداقل طی دو ساعت احکام معلمان را بدون بررسی پرونده‌ صادر کنند.

تفکر مدارس درباره پرورشی باید تغییر کند

وی با بیان این که پرورشی باید یک معاونت و تربیت بدنی نیز باید معاونت جداگانه ای باشد، تصریح کرد: با توجه به گستردگی کار هر چه جلوتر می‌رویم، می‌بینیم که کار بیشتری در آموزش و پرورش وجود دارد که باید انجام شود.

وی اضافه کرد: نوع تفکر مدارس در باره پرورشی باید تغییر کند و همه معلمان باید در میدان فکری وارد این حوزه شوند و از آن‌ها استفاده شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: تمام احکام معلمان باید دوباره بررسی شود، چرا که ممکن است برخی از آن‌ها حقشان ضایع شده باشد که این ابلاغیه را به شهر تهران و همه استان‌های کشور اعلام کرده ایم.