به گزارش خبرنگار مهر، تیم شانویل که دیدارهای خود در مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا را در گروه B و در اردن برگزار کرد، با کسب 3 پیروزی و متحمل شدن یک شکست بعد از مهرام در رده دوم این گروه قرار گرفت تا حریف دیگر نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی باشد.

این تیم فردا یکشنبه با در اختیار داشتن دو بازیکن آمریکایی به ایران می‎آید تا مهیای برگزاری نخستین دیدار خود در این مرحله از رقابت ها باشد. دیدار تیم های ذوب آهن و شانویل به عنوان آخرین دیدار دور رفت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا روز سه شنبه (19 بهمن‎ماه) برگزار می‎شود. این دیدار ساعت 16:30 و در سالن ملت اصفهان برگزار خواهد شد.

ذوب آهن به عنوان تیم سوم گروه A مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا راهی مرحله یک چهارم نهایی شده است. مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا به صورت 2 از 3 برگزار خواهد شد. دیدار برگشت تیم‌های ذول آهن و شانویل سوم اسفندماه برگزار خواهد شد.