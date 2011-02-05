بازشناسی جریان نفاق برای معرفی به نسل جدید کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید محمد جواد هاشمی نژاد ظهر شنبه در آیین گشایش نمایشگاه بصیرت در ارومیه با اشاره به حضور جریان نفاق درصدر اسلام و در زمان پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی علیه السلام این جریان را جریانی محکوم و منفور دانست و با مقایسه میان آنان و گروهک تروریستی منافقین تاریخچه ای از فعالیت های این گروه به ویژه نیرنگ آنان در جذب اشخاص با استفاده از شعارهای فریبنده اوایل انقلاب ارائه کرد.

وی همچنین به روند تقابل منافقین با انقلاب اسلامی مردم ایران اشاره کرد و گفت: سازمان تروریستی منافقین با فریب کاریهای خود و نفوذ در عالی ترین مناصب و جایگاه ها توانست تعدادی را از بدنه انقلاب خارج کند تا آنها را رو در روی انقلاب قرار دهد.

فرزند شهید هاشمی نژاد به وضعیت کنونی کشور و حوادث اخیر اشاره کرد و ضرورت تطبیق جریان نفاق اوایل انقلاب را با مسائل پیش آمده فعلی یادآور شد و به برخی از فعالیت های منافقین از جمله پروژه کشته سازی و برخی از قربانیان آن اشاره و با ذکر سوابق این مجموعه تروریستی در پرونده های مشابه، اهداف گروهک تروریستی منافقین را از به راه اندازی این پروژه و بهره برداری به سود خود و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران در راستای منافع خود و بیگانگان عنوان کرد.

هاشمی نژاد با یادآوری ترفندهای تبلیغاتی منافقین در جذب اشخاص با استفاده از ایمیل ها و پیامک های موهن ضد دینی و ضد انقلابی و نقش آنان درهدایت گری اغتشاشات اخیر، بر ضرورت بازشناسی جریان نفاق و معرفی دوباره آنان را به نسل جدید برای جلوگیری از تکرار حوادث نخستین انقلاب اسلامی تاکید کرد.

نمایشگاه بصیرت با موضوعیت "واکاوی نفاق سبز" با حضور استاندار آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی استان در مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه گشایش یافت.

این نمایشگاه به همت کانون غیردولتی"هابیلیان" متشکل ازخانواده های 16 هزار شهید ترورکشور به مدت یک‌هفته در ارومیه دایر است.

بازشناسی و تاریخچه گروهک منافقین، مناسبات درون فرقه ای منافقین، نقش منافقین در فتنه 88، تشابهات منافقین قدیم و جدید و همچنین بررسی مبانی التقاطی سران فتنه از محورهای مهم این نمایشگاه است که به صورت عکس و پوستر ارائه شده است.

این نمایشگاه تا 22 بهمن ماه سالجاری برای بازدید عموم است.