مخدر روانگردان میو میو وارد ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر قره داغی از ورود یک ماده مخدر جدید در کشور خبر داد و افزود: مفدرون یک ماده محرک و روانگردان جدید است که به طور غیر قانونی درکشور چین ساخته می شود و به صورت کیسه های نمک یا غذای گیاهی در اینترنت به فروش می رسد.

وی افزود: مفدرون از خانواده آمفتامین هاست که به نامهای عامیانه ای همچون مف (Meph)، نمک، میو میو، حمام نمک و موج عاج در بین افراد شناخته می شود.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به عرضه این ماده روانگردان به شکل قرص، کپسول و پودر سفید رنگ اشاره کرد و گفت: مفدرون به صورت خوراکی، تدخینی و تزریقی مورد استفاده قرار می گیرد و اثراتی شبیه اکستازی، آمفتامین ها و کوکائین دارد.

قره داغی افزود: مصرف این ماده موجب یوفوریا (سرخوشی)، برانگیختگی، بالا رفتن خلق و اثرات مشابه سایر روانگردان ها می شود و همچنین می تواند هذیان، توهم، تهوع و استفراغ، مشکلات گردش خون، بثورات پوستی، بی نظمی ضربان قلب، اضطراب، افسردگی، گشادشدن مردمک‌ها و سایش دندانها را به دنبال داشته باشد.

وی گفت: هرچند مفدرون در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا غیرقانونی اعلام شده است اما اکنون معضل اصلی این کشورها محسوب می شود به طوری که در یک بررسی در انگلیس مشخص شد 20 درصد قرصهای اکستازی حاوی ماده مفدرون هستند و سهم این ماده در بازار روانگردان ها به سرعت در حال افزایش است.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با هشدار مجدد در مورد چنین موادی افزود: مواردی از خودکشی، مرگ بر اثر حملات قلبی و تشنج ناشی از مصرف ماده روان‌گردان مفدرون در برخی از کشورها گزارش شده است.