به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر شنبه در آیین گشایش نمایشگاه بصیرت در مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه، افزود: مردم مومن و متدین باید به موضوعات پیرامونی خود واقف بوده و آگاهی و اطلاعات دقیق را در مورد مسایل مختلف کشور داشته باشند.

وی با اشاره به حرکتهای اخیر مردمی در برخی کشورهای مسلمان، بیان داشت: این حرکتهای مردمی برگرفته از پیام آزادیخواهی و ظلم ستیزی انقلاب اسلامی ایران بوده بطوریکه امروز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و عزت در مسایل مهم سیاسی جهانی تاثیر گذار و روحیه استکبار ستیزی و ظلم ستیزی مردم ایران به سایر کشورهای جهان نیز صادر شده که این مهم را در کشورهای آمریکای لاتین نیز به وضوح مشاهده می کنیم.

استاندار آذربایجان غربی بصیرت ذخیره همیشگی یک انسان مومن و انقلابی دانست و اظهار داشت: غفلت زدگی، خواه ناخواه انسان را از مسیر حق دور می کند و فطرت حق جو، عدالت خواه و کمال طلب را در انسان کمر رنگ جلوه می دهد.

جلال زاده در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: بصیرت در فتنه ها عامل اصلی شناخت و درک درست از مسائل بوده بطوریکه بصیرت همواره روشنگر و نجات بخش انسان از گمراهیها بوده و به وی قدرت تشخیص را درست بر پایه حق محوری می دهد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران برگرفته از آموزه های اسلام است، گفت: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران با تاسی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار احیا گر آموزه های اسلام بوده و نیروهای متعهد و انقلابی نیز از بطن اسلام الگو گرفته و برای مبارزه با ظلم و جور به پا خواستند.

این مقام مسئول ضمن مقایسه شرایط حاکم بر زمان پیامبر اکرم (ص) و عصر حاضر، اظهار داشت: تهدیدات آن زمان حکومت اسلام، امروز نیز با قوت بیشتر و به طرق مختلف نهضت اسلامی ایران را تهدید کرده و دشمنان اسلام و انقلاب با ترفندها و توطئه های مختلف به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

جلال زاده همچنین در ادامه ضمن تاکید بر لزوم بصیرت دهی به آحاد مردم و هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان، بیان داشت: قبل از بروز فتنه باید در مقابل آن هوشیار بوده و توانایی تشخیص حق از باطل را داشت.