به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا شمس اردکانی ظهر شنبه در بازدید برای ایجاد دهکده افزود: چند کشور محدود در جهان از جمله امریکا، هند، چین و ایران و چند استان در کشور از جمله گلستان، یزد و خراسان رضوی در بخش گیاهان داروئی بسیار مستعد هستند و گیاهان داروئی نادری در آنها وجود دارد.

مشاور وزیر بهداشت و رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود داروهای گیاهی علاوه بر تاثیر درمانی بالا مانند داروهای شیمیایی عوارض جانبی نداشته و کمتر سلامتی انسان را به خطر می اندازند.

اردکانی تاکید کرد: از این رو رشد و توسعه تولید این داروها بسیار با اهمیت بوده و لازم است مسئولان کشوری و بویژه استانی به این مهم توجه ویژه ای کند.

وی با اشاره به سود بالای صادرات داروهای گیاهی گفت در صورتیکه در استان گلستان که یکی از استانهای مستعد گیاهان دارویی می باشد توجه جدی تری به آن شود می تواند در رشد و توسعه استان نیز کمک شایانی کند.

