علی سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: توسعه جنگلکاری در دامنه جنوبی البرز، اولویت اصلی منابع طبیعی برای بهبود وضعیت پایتخت است که باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: در این راستا اگر تمامی دستگاه های ذیربط با افزایش تعاملها وارد عمل شوند، دامنه جنوبی البرز که از شمال شرق به شمال غرب تهران گسترده شده، سبز خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه تا پایان فصل کاشت، حداقل دو هزار هکتار از این عرصه با استفاده از روشهای علمی آبخیزداری تحت پوشش جنگلکاری قرار خواهد گرفت.

نگهداری صحیح از نهال و گیاه دنبال شود

وی خاطرنشان کرد: در ایجاد فضای سبز، وظیفه سازمان جنگلها صرفا کاشت نهال و گیاه نیست بلکه نگهداری صحیح از آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول افزود: در گذشته برای جنگلکاری ها از کشت مبتنی بر رودخانه استفاده می شد درحالیکه در سیستم جدید از روشهای نوین علمی برای آبیاری درختان استفاده می شود.

سلاجقه با اشاره به اجرای طرح ترسیب کربن در خراسان جنوبی نیز گفت: استفاده از انرژی های پاک برای تولید هوای پاک در دستور کار سازمان جنگلها قرار دارد.

از انرژی های جدید نیز بهره مند می شویم

وی یادآور شد: در طرح ترسیب کربن، از انرژی های جدید نظیر باد، خورشید و انرژی الکتریکی برای رفع نیازهای جامعه استفاده شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به آمار موجود در ایستگاه های هواشناسی طی 41 سال گذشته، به طور میانگین در ایران 27 سال خشکسالی داشته ایم.

وی افزود: میانگین دوره های خشکسالی در ایران هفت ساله بوده ضمن اینکه در دوره اخیر، خشکسالی در کشور بیش از هفت سال طول کشیده است.