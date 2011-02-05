به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور افزود: تصویب این قانون بر اساس اصل 85 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و برای تعیین تکلیف مدت اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس رای گیری می شود و پس از آن به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

فتحی پور تأکید کرد: لایحه 162مادهای قانون جدید گمرکی بعد از تصویب نهایی جایگزین قانون 40 ساله کنونی گمرک مصوب 1350 خواهد شد که پیش بینی می شود، تا پایان سال حتما قانون جدید در گمرک اجرا شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 10 میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی و درآمد بودجه ای سالانه برای کفایت سرمایه بانکها در حمایت از تولید اختصاص می یابد.

ارسلان فتحی پور در مورد تأمین 10 میلیارد دلار برای کفایت سرمایه بانکها گفت: پیشنهادهایی در کمیسیون اقتصادی مطرح و عنوان شد که 10 میلیارد دلار ظرف سه سال از محل مازاد درآمد فروش نفت خام علاوه بر 20 درصد صندوق توسعه ملی و درآمدهای بودجه سالیانه برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی و بانکهای سهامدار دولتی اختصاص یابد.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس افزود: براساس این پیشنهاد بانکهای خصوصی نیز مکلف به افزایش سرمایه خواهند شد که تأمین این سرمایه از محل فروش مازاد درآمد نفتی خواهد بود که دولت را مجاز میکند که تا سقف 10 میلیارد دلار از محل درآمدهای مازاد نفتی علاوه بر بودجه سالانه و کسر 20 درصد درآمد نفتی برای صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یابد.