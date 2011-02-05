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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۷

روز ملی سلامت مردان 15 اسفند برگزار می شود

روز ملی سلامت مردان 15 اسفند برگزار می شود

وز ملی سلامت مردان 15 اسفند ماه سال جاری با شعار"حرکت برای سلامت مردان" از سوی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد: روز ملی سلامت مردان با موضوعات سلامت دهان ودندان، سلامت باروری با شعار ناباروری مردان، رفتارهای سالم با شعار کنترل رفتارهای پرخطر ضامن سلامت مردان برپا می شود.

این گزارش می افزاید: بیماری های شغلی با شعار بیماری های شغلی عامل تهدید کننده سلامت مردان و سلامت دستگاه ادراری تناسلی با شعار پیشگیری از بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی مردان و همچنین ورزش با شعار ورزش روزانه ضامن سلامت مردان از دیگر موضوعاتی است که در هفته اول اسفند ماه مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتنی است نشستی علمی خبری به همین مناسبت یکشنبه اول اسفند ماه از ساعت 9تا 12 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی واقع در خیابان حافظ با حضور مسئولان وزارت بهداشت برگزار می شود.
 

کد مطلب 1246152

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