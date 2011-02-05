مرحله اول طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند اراک به بهره برداری رسید

به گزار ش خبرنگار مهر در اراک، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ظهر شنبه در این مراسم گفت: سه هزار و 300 میلیون تومان برای ساخت طرح توسعه هزینه شده است که تاکنون از این رقم دو هزار و 800 میلیون تومان آن جذب شده است.

علیرضا ضیغمی تامین این هزینه را از منابع داخلی، فروش اوراق و صندوق ذخیره ارزی عنوان کرد و اظهار داشت: 70 درصد طرح توسعه توسط نیروهای ایرانی و مابقی با مشارکت نیروهای خارجی به ثمر نشسته است.

وی اضافه کرد: برای اولین بار در کشور رآکتور واحد تولید نفت و گاز با وزن با یک هزار و 500 تن وزن به عنوان سنگین ترین تجهیز یکپارچه کشور در 20 واحد 500 تنی نصب و ساخته شده است.

وی با تاکید بر اینکه در این پروژه شعار ما می توانیم محقق شده است، تصریح کرد: با اجرای طرح توسعه در پالایشگاه امام خمینی شازند این پالایشگاه به عنوان نخستین پالایشگاه کشور در زمینه تبدیل 90 درصد از نفت خام ورودی به مواد با ارزش از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل، پروپیلن و نفت سفید تبدیل خواهد شد و تنها 8.4 درصد از نفت خام این پالایشگاه به نفت کوره و قیر تبدیل می شود.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران نیز گفت: اجرای طرح توسعه در جهت توسعه ظرفیت پالایشگاهی و بهبود فرآورده های نفتی از سال 84 در دستور کار قرار گرفت و از اواسط سال 85 اجرای آن آغاز شد.

توفیق آذرمگین افزود: فاز اول پالایشگاه از دو میلیون لیتر تولید بنین به صورت روزانه شروع و به چهار میلیون لیتر می رسد که از ابتدای سال 90 در چرخه بهره برداری قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه با افتتاح این طرح، استان مرکزی به عنوان پایلوت تولید بنزین روزانه مطرح می شود، تصریح کرد: از نفت خامی که وارد پالایشگاه می شود ما می توانیم 90 درصد آن را تصفیه کرده و هشت درصد آن تبدیل به مازوت می شود که این خود جهش بزرگی به شمار می رود.

وی با بیان اینکه تاکنون هزار تن تجهیزات داخلی در پالایشگاه نصب شده است، گفت: از این میزان 280 میلیارد تومان در منطقه هزینه و توسط دو شرکت آذاراب و ماشین سازی اراک ساخته شده است.