به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بازدید هیئت فرهنگی عالی رتبه ارمنستان از نمایشگاه مش اسماعیل که از روز دهم بهمن، در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شده است، هوانیان، رئیس موزه هنرهای ملی و فولکلور ارمنستان با تحسین برانگیز خواندن آثار این هنرمند عنوان کرد که این مجسمه‌ها به لحاظ هنری فوق‌العاده و دارای ارزش‌های زیبایی‌شناسی، قومی،‌ سمبل‌های اسطوره‌ای و نشانه‌های مردم‌شناختی و نشانگر خلاقیتی آشکار است.

وی خاطرنشان کرد: کلیت فضای موسسه فرهنگی هنری صبا را ترکیبی از زمان، مکان و خلاقیت عملی دیدم. هوانیان ابراز امیدواری کرد همکاری و تعامل هنرمندان دو کشور گسترده‌تر و عمیق‌تر شود.

در این مراسم هیئت عالی‌رتبه‌ای متشکل از مقامات و چهره‌های علمی،‌ فرهنگی، مطبوعاتی، ادبی و هنری کشور ارمنستان شامل لئون آنانیان رئیس کانون نویسندگان، هویک هوانیان شاعر و رئیس موزه هنرهای ملی، آویک ایساهاکیان رئیس انستیتوی ادبیات فرهنگستان ملی علوم، هوانس آیوازیان رئیس انتشارات دایره‌المعارف، واهان یغیازیان معاون مرکز همکاری‌های فرهنگی به همراه تنی چند از چهره‌های شاخص ادبی این کشور همچون هویک وارتومیان حضور داشتند.

نمایشگاه تندیس‌های "مش اسماعیل" هنرمند خودآموخته مردمی که آثارش از شهرتی جهانی برخوردار است، از دهم بهمن در نگارخانه لرزاده موسسه فرهنگی هنری صبا واقع در خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان صبا (مظفر)، شماره 125 برگزار شده است.