هوشنگ علی‌مددی مدیرعامل موسسه انتشاراتی الهدی (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: این کتاب‌ها با هدف آشنایی نخبگان، سیاستمداران و افکار عمومی کشورهای مختلف با ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.

وی افزود: سال گذشته موفق شدیم پروژه "30 +1" که ترجمه قانون اساسی به 30 زبان دنیا و برای مردم 124 کشور بود، به پایان ببریم و مجموعه این ترجمه‌ها هم به اضافه متن فارسی قانون اساسی هم طی مراسمی با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

مدیرعامل موسسه انتشاراتی الهدی گفت: در ادامه این پروژه 10 ترجمه دیگر از قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر تمامی 40 ترجمه اخیر آماده انتشار است.



به گفته علی‌مددی در این پروژه قانون اساسی به همه زبان‌های دنیا حتی زبانی مانند عبری و نیز زبان‌هایی که گویشوران بسیار کمی دارد، ترجمه شده است.

وی درباره نحوه ترجمه قانون اساسی هم گفت: تمامی مترجمان بومی و شهروند کشورهای مربوطه بودند ولی در روند ویرایش از همکاری ویراستاران ایرانی هم بهره بردیم.

مدیر موسسه انتشاراتی الهدی درباره شیوه توزیع این ترجمه‌های 40 گانه از قانون اساسی در کشورهای مختلف یادآور شد: یکی از شیوه‌ها ارائه این ترجمه‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نمایشگاه‌های تخصصی فرامنطقه‌ای کتاب است که این هدف سال گذشته با حضور انتشارات الهدی در بیش از 40 نمایشگاه کتاب محقق شد.

علی‌مددی اضافه کرد: رایزنی‌هایی هم با دفاتر مسئولان رده بالای کشور و نیز مدیران بخش‌های میانی صورت گرفته تا در سفرهایشان ترجمه مربوط به زبان کشور مقصد را از قانون اساسی به مسئولان این کشورها هدیه دهند.

وی گفت: شمارگان اولیه هر یک از ترجمه‌های قانون اساسی 1000 نسخه است و به زودی و تا قبل از دهه فجر طی مراسمی با حضور مسئولان بلندپایه کشور رونمایی می‌شوند.