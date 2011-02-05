صنعت گیاهان دارویی در گلستان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگران، رضا غلامی ظهر شنبه در بازدید از طرح های صنایع و معادن گلستان افزود: مسئولان استان تمامی تلاش خود را در جهت رشد و گسترش این صنعت خواهند کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان همچنین از سرمایه گذاران و تولید کنندگان این داروها در استان خواست تا با جدیت به دنبال توسعه واحد خود بوده و قول داد استانداری گلستان، سازمان صنایع و معادن و سایر دستگاههای اجرایی استان نهایت همکاری و مساعدت را با این صنعتگران داشته باشند.



وی همچنین به مدیران این واحدها پیشنهاد کرد تا با اعزام مدیران بازرگانی شرکت خود به کشورهای حاشیه دریای خزر شرایط صادرات محصولات خود و گسترش همکاری با این کشورها را بررسی کنند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن گلستان نیز ضمن اشاره به اهمیت بالای گسترش و توسعه داروهای گیاهی در استان گلستان گفت سازمان صنایع و معادن استان آماده هرگونه همکاری با سرمایه گذاران جهت توسعه این صنعت است.

حسین طلوعیان با اشاره به پتانسیلهای استان گلستان در زمینه گیاهان دارویی اظهار داشت: در صورتیکه این صنعت در استان گسترش یابد می تواند موجبات توسعه صادرات غیر نغتی را نیز بهمراه داشته باشد.