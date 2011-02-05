به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح کلانتری 14 آزادی واقع در منطقه امیرآباد شهرستان بیرجند، اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه سال جاری تاکنون چهار کلانتری در شهرستان بیرجند راه ‌اندازی شده است.

امیرسرتیپ دوم احمد علی گودرزی با اشاره به اینکه پاسگاه کلانتری منتطقه امیرآباد 92 روستای این حومه را تحت پوشش قرار می‌ دهد، عنوان کرد: با توجه به اینکه در منطقه امیرآباد بحث حاشیه نشینی توسط افراد بیگانه دنبال می ‌شود اگر این امور پیگیری نمی‌شد اثرات نامطلوبی به دنبال داشت .

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه 80 درصد جرائم خراسان جنوبی مربوط به شهرستان بیرجند است، یادآور شد: با توجه به تعداد جرایم شهرستان بیرجند و ترافیک کاری کلانتری های موجود در داخل این شهر برنامه ریزی شده، که چند پاسگاه در حاشیه این شهر احداث شود تا بررسی پرونده‌ ها آسانتر و روان شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم به وجود 400 کیلومتر مرز مشترک این استان با کشور افغانستان، اشاره کرد و گفت: این استان علیرغم مجاورت با نا امن ترین کشور یکی از استان ‌های دارای کمترین معظلات امنیتی است.

محمد ابراهیم افشاری اضافه کرد: به همت نیروی انتظامی و همکاری همه دستگاه ‌های امنیتی آمار جرایم در خراسان جنوبی کاهش یافته است .