به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار دره‌شهر ظهر شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: بخشداری مرکزی با استفاده از تجهیزات دهیاران بخش مرکزی مکان‌های دیدنی روستاهای هدف گردشگری نظیر محوطه امامزاده باباسیف‌الدین، تنگه بهرام چوبینه، تنگه شیخ مکان و ... را پاکسازی یا بهسازی خواهند کرد.



احمد کرمی افزود: همچنین در جلسات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی مقرر شد بروشور جامع با محوریت میراث فرهنگی و عضویت نیروی انتظامی، بهزیستی، شبکه بهداشت، هلال احمر و محیط زیست طی یک هفته تهیه شود.



این مسئول در شهرستان دره‌شهر ادامه داد: قرار است پایگاه امداد جاده‌ای توسط هلال احمر در ورودی‌های شهر و ورودی شهرک ولیعصر بدره ایجاد شود.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه تاریخ و تمدن دره‌شهر و طبیعت زیبای خدادادی امسال نیز همچون گذشته شاهد ورود میهمانان نوروزی به شهرستان خواهیم بود.