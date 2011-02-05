افتتاح 4 سد در آذربایجان شرقی در طول ایام دهه فجر

ارسلان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز از افتتاح و بهره برداری چهار سد برای دوهزار و 132 هکتار اراضی در ایام الله دهه فجر خبر داد .

هاشمی ادامه داد : سد سومعه علیای میانه با حجم 4.2 میلیون متر مکعب در سال برای 50 هکتار اراضی به مناسبت ایام فجر به بهره برداری می رسد .

به گفته وی، افتتاح سد یالقوز آغاج میانه با حجم 1.6 میلیون متر مکعب در سال برای 220 هکتار اراضی از دیگر ویژه برنامه های آب منطقه ای استان در این ایام است .

هاشمی، سد جوغان بستان آباد با حجم 3.2 میلیون متر مکعب برای 362 هکتار و گلفرج جلفا با حجم 20 میلیون متر مکعب و سد ارسباران کلیبر برای هزار و 500 هکتار اراضی را از دیگر پرو‍ژه های در دست بهره برداری در ایام دهه فجر عنوان کرد .

وی در ادامه از کسب مقام دومی آذربایجان شرقی در سد سازی خبر داد.

مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی گفت : برای آخرین رقم در قسمت های مختلف سد سازی حدود 152 باب سد در استان ساخته شده که این استان در سد سازی مقام دوم کشوری را کسب کرده است .