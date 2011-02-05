ثبت سفارش کالا در کردستان 217 درصد افزایش یافت

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در دی ماه سال 89 و در مجموع 276 فقره سفارش ثبت کالا در استان کردستان انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه یعنی دی ماه سال گذشته با رشد 217 درصدی مواجه بوده است.

وی با اشاره به ارزش دلاری سفارش ثبت کالا در استان کردستان در دی ماه سال جاری افزود: در دی ماه امسال ثبت سفارش کالا به ارزش 39 میلیون و 194 هزار دلار در سازمان بازرگانی کردستان انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تنها 12 میلیون و 355 هزار دلار ثبت سفارش کالا صورت گرفته بود، 217 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان، با اشاره به کشورهای طرف معامله در دی ماه سال جاری در این استان در جهت ثبت سفارش کالا خاطرنشان کرد: کشورهای چین، امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، فرانسه، کره جنوبی، تایوان، هند، ترکیه و سوئیس از جمله مهمترین کشورها برای واردات و ثبت سفارش کالا در کردستان بوده اند.

اسراری در ادامه به عمده کالاهای ثبت سفارش شده در این استان اشاره کرد و گفت: قطعات گاز سوزکردن وسائل نقلیه، مواد اولیه واحدهای تولیدی چسب و رنگ سازی، ماشین آلات، لوله های فولادی، اجزا و قطعات پکیج و آب گرم کن گازی، لاستیک کامیون و سواری از جمله مهمترین کالاهای ثبت سفارش شده در کردستان به شمار می رود.

وی در پایان با اشاره به رسمی شدن مرز باشماق و همچنین فعال کردن بازارچه های مرزی در شهرستان های سقز و بانه در استان کردستان بیان داشت: این اقدامات و برنامه ها باعث شده است تا تجارت مرزی و مبادلات بین تجار کشورمان و سایر نقاط جهان از طریق استان کردستان با افزایش چشمگیری مواجه شود.