به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، همایش گفتگوی بینادیان درباب اقتصاد با محور "چشماندازهای دینی: درسهایی از رکود بزرگ " برگزار خواهد شد.
شرکتکنندگان و سخنرانها در این همایش یک روزه به بحث درباره ابعاد اخلاقی مشکلات اقتصاد میپردازند.
دیوید هیم سردبیر نشریه قرن مسیحی مدیریت این همایش را بر عهده دارد.
جیمز هالتمان استاد کالج ویتون، غلام حیدر عاصی از کالج اسلامی امریکایی در شیکاگو، خاخام کارین کدا از دیرفیلد و کشیش استفان بونام مدیر مرکز انجیلی لوتریهای امریکا از جمله سخنرانهای این نشست هستند.
پس از برگزاری نشست اصلی، جلسه پرسش و پاسخی با حضور نمایندگان ادیان شرکتکننده برگزار میشود.
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